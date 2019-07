Es klingt nach einer großen Gemeinschaft: „Wir in Oberricklingen“ hat die Stadt als Motto für den Sanierungsprozess in dem Stadtteil ausgegeben. Ein Wir-Gefühl zu erzeugen sollte tatsächlich eines der vorrangigen Ziele sein, um das auf ein Jahrzehnt angelegte Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Schließlich geht es um eine nachhaltige Verbesserung des Lebensumfelds für gleich mehrere Jahrzehnte. Bei einem solchen Unterfangen ist es ratsam, mit allen Beteiligten zu entscheiden, welche Projekte Priorität haben sollen. Schon beim Start der Sanierungskommission zeigt sich indes, dass die Meinungen darüber auseinandergehen. Während engagierte Bürgervertreter und Bezirksratspolitiker die seit Langem in der Kritik stehende problematische Verkehrslage am Butjerbrunnenplatz in den Fokus rücken möchten, schlägt die Stadt als Pilotprojekt eine Spielplatzmodernisierung vor. Vermutlich wollen die städtischen Planer zu Beginn der Sanierung erst einmal ein Vorhaben auswählen, das weitgehend konsensfähig scheint, statt gleich komplexe und konfliktträchtige Fragen rund um den zentralen Platz im Quartier auf die Agenda zu setzen. Die Verwaltungsvertreter wären allerdings schlecht beraten, wenn sie der Sanierungskommission einfach etwas vorschreiben würden. Diese ist nicht ohne Grund mit fachkundigen Mitgliedern aus der örtlichen Politik und ebensolchen Bürgern aus der Mitte des Stadtteils besetzt. Sie wollen und sollen darüber befinden, welche Projekte für Oberricklingen am wichtigsten sind. Gebraucht wird der Diskurs, nicht der Dissens. Damit das Wir-Gefühl wachsen kann.

Von Juliane Kaune