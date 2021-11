Oberricklingen

Im kommenden Sommer soll er fertig sein: Mit dem Spielplatz Nenndorfer Platz bekommen die Oberricklinger Kinder erstmals eine moderne Spielanlage, die zudem barrierearm geplant ist. So wird beispielsweise eine Rampe mit befahrbaren Wackelbrücken auch rollstuhlfahrenden Kindern zur Verfügung stehen. Rund 770.000 Euro fließen in das Projekt, das bereits erste sichtbare Züge annimmt. Seit Ende September dauern die vorbereitenden Bauarbeiten an. Ein Drittel der Kosten trägt die Stadt, den Rest übernehmen Bund und das Land Niedersachsen. Der Umbau der Anlage ist das Pilotprojekt im Sanierungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt Oberricklingen Nord-Ost“.

Die Stadt will auch zusätzlich in mehr Verkehrssicherheit in den angrenzenden Straßenzügen investieren. Sowohl die Sanierungskommission als auch der Bezirksrat Ricklingen hatten früh gefordert, dass möglichst im Zuge des Umbaus die Verkehrslage für Kinder aus den umliegenden Wohnquartieren verbessert wird. Pyrmonter Straße, Nenndorfer Platz und Steinhuder Straße weisen in Spielplatznähe beispielsweise keine Zebrastreifen oder andere sichernde Elemente auf. Zwar herrscht Tempo 30 im gesamten Viertel; das allein aber reicht den politischen Gremien nicht. Die Planung für eine Verbesserung der Situation laufe, sagte Stadtsprecher Udo Möller auf Nachfrage der HAZ, aber es gebe noch keinen Termin.

Die erste Spielplatz dieser Art in Hannover

Herzstück des östlichen Spielbereichs wird ein großes Klettergerüst mit Podesten, Rampen, rollstuhlgerechten Abschnitten, Turmrutsche, Kletterlabyrinth und anderen Spielmöglichkeiten. In dieser Form gebe es eine solche Kombination noch nirgends in Hannover, betonte Möller. Metall und Holz sind die wichtigsten Materialien. Ein neues Wegesystem wird den kompletten Spielplatz durchziehen, geeignet auch für Laufräder, Einräder und Tretroller. Neben der Kletteranlage entsteht der Schaukelbereich mit Nest- und Brettschaukel. Sandspielflächen sollen vor allem für kleinere Kinder ein Erlebnis bieten. Die komplette Anlage wird durch Elemente wie Spieltische, Spielhäuschen und Balanciermöglichkeiten ergänzt. Ein ebenerdiges Karussell sowie eine behindertengerechte Schaukel sorgen zusätzlich für Barrierefreiheit. Die Stadt plant einen Treffpunkt für Kinder jeden Alters; begrenzt durch Sitzelemente auch für die erwachsene Nachbarschaft. Vor allem die Seite zur Pyrmonter Straße soll als kleiner Quartierstreff gestaltet werden.

Alte Bäume und Sträucher bleiben erhalten

Vom alten, längst in die Jahre gekommenen Spielplatz bleiben nur einige Wege und die Begrünung erhalten. Alte Linden und Eichen sollen weiterhin für Schatten und frische Luft sorgen. Auch die meisten Sträucher bleiben erhalten, wenig Grün muss neuen Zugängen und Wegen weichen. Es gibt neue Sitzgelegenheiten aus Beton. In ihnen werden farbige Fliesen eingearbeitet, die Oberricklinger Kinder sowie Schüler der Peter-Ustinov-Schule bei einem Workshop im September dieses Jahres selbst hergestellt haben.

Von Marcel Schwarzenberger