Hannover

Die Sophienschule wird voraussichtlich im kommenden Frühjahr ihren Neubau an der Lüerstraße beziehen können. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die Baugenehmigung bestätigt, der Beschluss ist unanfechtbar. Zwei Anwohner hatten versucht, das Vorhaben zu stoppen: Sie hatten unter anderem moniert, dass der Neubau sich nicht in die Umgebung einfüge. Zudem fürchteten sie Lärmbelästigung und eine Überflutung ihrer Grundstücke wegen unzureichender Entwässerung des Geländes.

Einzug in Osterferien

Nachdem das Verwaltungsgericht Hannover schon im Februar einen Eilantrag zum Stopp des Baus abgelehnt hatte, gab jetzt auch das Oberverwaltungsgericht dem Neubau seinen Segen. Die Einwände der Neubaugegner gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts seien nicht überzeugend.

Anzeige

Bislang hat die Sophienstraße zwei Standorte im Zooviertel; in der Seelhorststraße und in der Lüerstraße. In der Lüerstraße entsteht auch der dreigeschossige Neubau, der die Standorte künftig vereinen soll. Schulleiter Peter Kindermann begrüßte die Entscheidung des Gerichts: „Wir freuen uns über diese gute Nachricht für unsere Schulgemeinschaft“, sagt er. Der Neubau, der äußerlich bereits fast fertig ist, solle voraussichtlich in den kommenden Osterferien bezogen werden. Anfang des Jahres war der Grundstein für 44 Millionen Euro teuren Bau gelegt worden.

Von Simon Benne