Nach dem coronabedingten Aus des für den kommenden Februar geplanten Opernballs schauen die Organisatorinnen und Organisatoren schon auf das Jahr 2023. „Wir werden den Ball dann unter dem gleichen Motto feiern“, kündigt Christiane Hein, Sprecherin des Opernhauses, an. Alle schon entstandenen Kulissen würden aufbewahrt. Gleiches gelte für Kostüme, die bereits fertig sind; einige könnten zudem in anderen Produktionen verwendet werden. „Es wurde nichts für die Tonne produziert“, versichert Hein. Langjährige Partner des Balls bedauern die Absage, zeigen aber Verständnis für die Entscheidung. „Ich bin mehr als traurig“, sagt etwa Florist Achim Duda, der mit seinem Unternehmen seit 15 Jahren für die Blumendekoration des Opernballs verantwortlich ist.

Der für den 18. und 19. Februar geplante Ball sollte der erste unter der Intendanz von Laura Berman sein. Das Motto war in Anlehnung an das mexikanische Lied „Bésame mucho“ gewählt worden – was übersetzt so viel wie „Gib mir viele Küsse“ heißt. Dazu passend sollte im Opernhaus südamerikanisches Flair verbreitet werden. Erstmals arbeitete die Staatsoper beim Konzept mit der Veranstaltungsagentur Flora & Faunavisions aus Berlin zusammen. Aus Hannover wären neben Blumen Duda wieder die Parfümiere Liebe und die Tanzschule Bothe mit ihren Debütantinnen dabei gewesen.

Opernball für 2022 abgesagt – Partnerfirmen sollen an Bord bleiben

In den Verträgen mit Partnerunternehmen, Caterern sowie externen Künstlerinnen und Künstlern sei zuvor festgelegt worden, dass die Kontrakte im Fall einer coronabedingten Absage gelöst werden könnten, erklärt Hein. Es seien bereits erste Gespräche mit den Betroffenen gelaufen, sie sollten auch 2023 wieder für den Ball gebucht werden. Mit Regressforderungen rechnet Hein nicht. Welche Summen schon in die Vorbereitungen geflossen sind und wie hoch das Ballbudget ist, will sie nicht sagen. Steuergeld werde für die Organisation des Balls aber nicht ausgegeben. „Die Veranstaltung finanziert sich über Eintrittsgelder und Sponsoren“, erklärt die Sprecherin. Zu den langjährigen Geldgebern gehören etwa die Sparkasse, die Volksbank, das Audi Zentrum Hannover und die Madsack Mediengruppe.

Florist Duda sagt, ihn habe die Absage des Balls überrascht. Die Vorbereitungen seien schon sehr weit gediehen gewesen. Allerdings könne er nachvollziehen, dass die Verantwortlichen sich zu dem Schritt entschlossen hätten, zumal die Opernbälle in Dresden und Berlin bereits gestrichen worden seien. Für sein Unternehmen, das vor allem vom Veranstaltungsgeschäft lebt, sei das bitter. Dabei gehe es nicht allein um den Verdienstausfall. „Der Opernball ist für mich eine Herzensangelegenheit.“

Kartenrückgabe gegen Gutscheine – Oper will aber kulant sein

Von den rund 2000 Karten, die für jeden der beiden Abende erhältlich waren, waren in der Summe bereits fast 3200 verkauft. Es sei aus technischen Gründen nicht möglich, diese Karten für die Neuauflage des Balls am 17. und 18. Februar 2023 einzusetzen, sagt Hein. Wer ein Ticket erworben hat, kann es gegen einen Gutschein für eine Veranstaltung im Opernhaus eintauschen. Wer keinen Gutschein möchte, kann laut Hein aber mit Kulanz seitens der Oper rechnen.

