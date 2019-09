Hannover

Der Applaus brandet schon auf, als der alte Herr mühsam das Podium erklimmt. Das Literaturhaus ist überfüllt; seit Langem ist die Veranstaltung ausverkauft. Oskar Negt ist eben nicht nur Hannovers erster Vertreter im bundesrepublikanischen Geistesadel. Der Sozialphilosoph steht auch für eine aufklärerische politische Grundhaltung, die vielen umso verteidigenswerter erscheint, je weniger selbstverständlich sie wird.

An diesem Abend soll Negt sein autobiografisches Buch „Erfahrungsspuren“ (Steidl. 376 Seiten, 28 Euro)vorstellen, doch eingangs verliest Moderator Stephan Lohr erst einmal das Glückwunschschreiben, dass der Bundespräsident höchstselbst Negt jüngst zum 85. Geburtstag geschickt hat. In heeren Worten würdigt es den Einsatz des Gelehrten für die Demokratie.

Warnung vor Antidemokraten

Bei dem Thema ist Negt in seinem Element. Nach seinem Urteil hat der Neoliberalismus die Rechten stark gemacht. „Demokratie ist ein Bildungsprojekt“, sagt der Soziologe – doch es fehle am Willen, politische Aufklärung zum Bestandteil der Schulbildung zu machen. Dabei sehe er durchaus die Gefahr, dass das Gesellschaftssystem kippen könnte, sagt er mit Blick auf die Wahlerfolge der AfD: „Antidemokratische Kräfte nutzen demokratische Institutionen“, sagt er. So seien auch die italienischen und die deutschen Faschisten in den Dreißigerjahren stark geworden: „Das wird nicht ernst genug genommen.“

Der 85-jährige spricht langsam und bedächtig, die Passagen aus seinem Buch trägt der Schauspieler Rainer Frank für ihn vor. Aber in solchen Momenten wirkt Negt ungebrochen kämpferisch und hellsichtig. An anderer Stelle zeigt er Sinn für Selbstironie: Als Frank eine lange, schwere Passage darüber vorliest, dass zum Wesen der Frankfurter Schule die Einheit von Philosophie und empirischer Sozialforschung gehöre, stöhnt Negt angesichts der eigenen Komplexität: „Ich meine, ich verstehe ja schon, was ich da geschrieben habe – aber gibt es hier eigentlich eine Klimaanlage?“

Familie als Schutzraum

Negt studierte bei Horkheimer, promovierte bei Adorno, war Assistent von Habermas. Große Namen pflastern seinen Weg. Einer wie Negt schlägt im Gespräch problemlos Bögen von Kants kategorischem Imperativ zu Marx’ Zwang der Verhältnisse. Aber wenn es der Unterfütterung soziologischer Thesen dient, gibt er auch Privates preis. Etwa darüber, wie er in Ostpreußen mit fünf älteren Schwestern aufwuchs. „Das klingt nach Terror, aber es war hervorragend“, berichtet er schmunzelnd. „Die Familie war für mich der schützende Raum, auch in der Zeit der Flucht.“

In Hannover habe er schließlich „Provinz in städtischem Milieu“ und eine Art Heimat gefunden. Negt erzählt auch, wie er hier zum Beraterkreis eines aufstrebenden jungen Politikers namens Gerhard Schröder wurde – und wie enttäuscht er war, als dieser es dann endlich zum Ministerpräsidenten gebracht hatte: „Als es nur noch um die Besetzung von Posten ging, war die Atmosphäre zerstört.“ Auch Ernüchterung gehört wohl zu politischen Lernprozessen.

Von Simon Benne