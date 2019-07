Oststadt

Ein unmittelbar neben dem Spielplatz an der Rambergstraße neu gebautes Trafohäuschen beunruhigt die Nachbarn. Rund um diese Anlage, so heißt es in einer Anfrage der SPD-Fraktion im Bezirksrat Mitte, sei ein beunruhigendes Brummen zu vernehmen, auch sorge das Schild „Achtung Lebensgefahr“ für Verunsicherung. Zudem sei der Spielplatz anlässlich der Bauarbeiten gesperrt worden, ohne dass es eine Vorabinformation der Anwohner gegeben habe.

Gesundheitsgefährdend sei das Trafohäuschen nicht, versichert die Stadt in einer schriftlichen Antwort. Das „maximal zu erwartende magnetische Feld“, gemessen in einem Abstand von 20 Zentimetern zur Gebäudewand, liege „unter dem zulässigen Höchstwert“. Die Sozialdemokraten hatten wissen wollen, ob die technische Anlage gesundheitsgefährdenden Elektrosmog abstrahlt.

Aufgestellt hatte den neuen Trafo die hannoversche Enercity AG, abgestimmt wurde der Standort laut Verwaltung mit drei städtischen Fachbereichen. Die unmittelbar betroffenen Nachbarn der Wohnungseigentümergemeinschaft des Hauses Wedekindstraße 4 seien im Mai über die anstehenden Bauarbeiten informiert worden. Nach Angaben des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün bleibt der Spielplatz nur noch bis zur ersten Juliwoche gesperrt; laut eines Hinweisschilds am Bauzaun sollen bis dahin auch neue Spielgeräte installiert worden sein.

Von Michael Zgoll