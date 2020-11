Hannover

Die Otfried Preußler-Schule in Hannover darf zurückkehren zu ihrem hochgelobten Modell zur Einbindung von Schulbegleitern. Im September hatte die Schule für vorbildliche Inklusion, aber auch für das gute Miteinander im Team den Deutschen Schulpreis gewonnen. Ausdrücklich gelobt hatte die Jury dabei, wie die Schule die Schulbegleiter in den Alltag integrierte – ein Modell, wie sich später herausstellte, das es zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr gab, weil die Stadtverwaltung es bereits zum Schuljahr 2019/2020 gekündigt hatte. Nun soll das Modell noch vor den Weihnachtsferien wieder eingeführt werden.

Anders als gewöhnlich kümmerten sich die Schulbegleiter an der Otfried-Preußler-Schule nicht um ein einzelnes Kind, sondern arbeiteten in einem Pool zusammen. So sollte nicht auf den ersten Blick zu erkennen sein, welches Kind in einer Klasse Unterstützungsbedarf hatte, außerdem konnten sich die Schulbegleiter im Krankheitsfall gegenseitig vertreten. So soll es auch ab Dezember wieder sein.

Erste Beratung noch in diesem Monat

Das Neue: Zwei unterschiedliche Rechtskreise werden nun dabei zusammengeführt. Denn die Schulbegleiter für seelisch behinderte Kinder werden bislang über das Jugendamt der Region finanziert, die Assistenten für Schüler, die körperlich oder geistig behindert sind, dagegen über das Sozialamt der Stadt. Das Recht auf einen Schulbegleiter ist aber eigentlich ein individueller Anspruch. Kollektive Lösungen wie ein Poolmodell machen da Abrechnungen schwierig.

Wie die Stadt jetzt mitteilt, hat sie zusammen mit der Region, den Eltern und der Schule ein rechtsübergreifendes Poolmodell entwickelt. Am 23. November soll bereits der Jugendhilfeausschuss darüber diskutieren. „Ich freue mich, dass wir einen Weg gefunden haben, das von Schule und Eltern favorisierte Poolmodell anbieten zu können und dass die Kinder der Schule sehen, dass ihr Engagement so schnell Wirkung gezeigt hat“, sagt Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski. Jetzt könne ein Schulbegleiter auch für zwei oder drei Kinder zuständig sein. Eltern waren auf die Barrikaden gegangen, weil das Poolmodell schon seit mehr als einem Schuljahr ausgesetzt war.

Eltern hatten sich bei Stadt beschwert

„Wir hoffen auf die Zustimmung der politischen Gremien, damit wir wirklich zum 1. Dezember 2020 mit der Umsetzung starten können“, betont Schulleiterin Alexandra Vanin. „Die Zusammenführung beider Rechtskreise ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, sagt Vater Ralf von der Heide. Sein Sohn hat ein Downsyndrom und geht zur Otfried-Preußler-Schule. Die Familie hatte sich auch wegen des Poolmodells ausdrücklich für diese Grundschule entschieden. „Wir bedauern aber, dass es so lange gedauert hat, bis die Verwaltung sich bewegt hat.“

Von Saskia Döhner