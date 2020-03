Hannover

Nach dem Besuch der Jury Ende Februar und der Entscheidung am Mittwoch ist die Otfried-Preußler-Schule in der Südstadt weiter im Rennen um den Deutschen Schulpreis. 15 Schulen sind in der Endrunde, außer den Grundschule aus Hannover sind es noch die BBS in Einbeck sowie fünf Schulen aus Nordrhein-Westfalen, je zwei aus Baden-Württemberg und Hessen sowie jeweils eine aus Bayern, Berlin, Bremen und Hamburg. Der Gewinner soll am 20. Mai in Berlin bekannt gegeben werden.

Bei der Besichtigung der Schule hatte die Jury bereits das Miteinander und das freundliche Klima gelobt.

5000 Euro hat die Schule sicher

Der Hauptpreis ist mit 100.000 Euro dotiert, fünf weitere Preisträger erhalten jeweils 25.000 Euro. Sollte die Otfried-Preußler-Schule nicht dazu gehören, hat sie wie die anderen Endrunden-Teilnehmer aber schon mal eine Anerkennungsprämie von 5000 Euro sicher.

Insgesamt hatten sich 81 Schulen aus 15 Bundesländern und eine Auslandsschule um den diesjährigen Preis beworben, der von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof Stiftung gemeinsam mit der ARD und der Zeit-Verlagsgruppe vergeben wird. Zu 32 Prozent sind die Teilnehmer Grundschulen und zu 15 Prozent Gymnasien.

