Hannover: PS-Protzer machen Tankstelle in Groß-Buchholz zum Treffpunkt

Autofahrer, die in Hannover gerne mit ihren PS-starken Fahrzeugen protzen, haben sich offenbar einen neuen Treffpunkt ausgewählt. Hatten sie sich früher regelmäßig an Freitagen an der Aral-Tankstelle an der Vahrenwalder Straße getroffen, versammeln sie sich jetzt an der Shell-Tankstelle an der Groß-Buchholzer Straße. Davon berichten Anwohner. „Sie fahren mit quietschenden Reifen und zu hohem Tempo die Straße entlang, während andere das Manöver offenbar mit den Handys filmen“, sagt eine Betroffene. Die Polizei hat die Hinweise der Anwohner bereits aufgenommen und will regelmäßig Streifen in den Bereich schicken.

Die zumeist jungen Männer, die sich mit ihren Fahrzeugen der Marken BMW, Audi oder Mercedes an der Tankstelle versammeln, treffen sich nicht zu einem festen Zeitpunkt, berichten Anwohner. „Sie sind auch in der Woche dort, es ist dann wegen des Lärms nicht möglich, die Fenster zu öffnen“, sagt eine Zeugin. Die Lage des Geländes, in unmittelbarer Nähe zum Weidetorkreisel und damit in guter Anbindung zu den Autobahnen, macht es für die Szene offenbar attraktiv. Ein Anwohner hatte am Freitagabend gegen 23 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er ein waghalsiges Manöver eines PS-Protzers beobachtet hatte.

Die Reifenspuren des Manövers vom Freitag sind noch immer auf der Straße zu erkennen. Quelle: Samantha Franson

Die schwarze Limousine fuhr mit hohem Tempo vom Gelände der Tankstelle auf die Groß-Buchholzer Straße Richtung Osten. Kurz darauf leitete der Fahrer eine Vollbremsung ein und drehte den Wagen mit quietschenden und qualmenden Reifen um 180 Grad. Dann setzte er seine Fahrt in entgegengesetzter Richtung fort. Die Polizei konnte wegen eines hohen Einsatzaufkommens an diesem Abend nicht unverzüglich zur Stelle sein. „Einen Tag später hatten sich die jungen Männer ganz offensichtlich wieder an der Tankstelle in Position gebracht für ihre Spielchen, doch dann müssen sie mich am Fenster gesehen haben. Sie sind dann weggefahren“, sagt eine Anwohnerin.

Auch am Muttertag musste die Polizei zur Tankstelle ausrücken

Auch dem Betreiber der Tankstelle macht die Poser-Szene zu schaffen. An Muttertag musste ein Mitarbeiter die Polizei verständigen, weil sich so viele Fahrzeuge auf dem Gelände versammelt hatten. „Sie kommen auch von außerhalb, den Kennzeichen nach zu urteilen“, sagt ein Mitarbeiter. Auch Absperrungen auf dem Tankstellen-Areal sind den jungen Männern egal. „Der hintere Parkplatz war mal mit Hütchen abgepollert, die haben sie zur Seite genommen und sich dorthin gestellt“, sagt der Mitarbeiter.

Die Polizeidirektion Hannover geht seit geraumer Zeit mit sogenannten Schwerpunktkontrollen gegen die Autoposer-Szene in der Stadt vor. Verstöße ahnden die Beamten nach eigenen Angaben konsequent. Laut der Behörde hatte es an der Shell-Tankstelle in Groß-Buchholz bereits im Jahr 2017 Schwierigkeiten mit der Szene gegeben. Damals überprüften die Einsatzkräfte die Fahrzeuge auf dem Gelände und führten Gespräche mit den Fahrern der Wagen. Seit Beginn dieses Jahres hat die Polizei eigenen Angaben zufolge keine relevanten polizeilichen Ereignisse in diesem Bereich registriert.

Von Tobias Morchner