Hannover

Unter freiem Himmel vor historischer Gartenkulisse den Bund fürs Leben eingehen – das soll im Sommer 2022 im Georgengarten möglich sein. Das Standesamt bietet fünf Termine im Garten des Wilhelm-Busch-Museums an. Beginnend am 11. Juli haben dann bis zu 50 Paare die Gelegenheit, sich das Jawort im Grünen zu geben. „Die Nachfrage ist da“, hieß es seitens der Stadt am Mittwoch im zuständigen Finanzausschuss.

Fünf Termine im Sommer

Die Zeremonien sollen alle montags stattfinden, weil dann das Karikaturmuseum geschlossen ist und der Betrieb nicht gestört wird. Für den Fall, dass es in Strömen gießt, können die Trauungen im Museum stattfinden. „Wenn das Angebot angenommen wird, werden wir es erweitern“, kündigt ein Mitarbeiter der Stadt im Ausschuss an. Weitere Termine für Eheschließungen im Garten sind der 18. Juli, 25. Juli, 15. August und 22. August.

Die Standesamtgebühren betragen 50 Euro. Die „Bereitstellung der Räumlichkeiten“ für eine Hochzeitsgesellschaft von 50 Personen kostet zusätzlich 350 Euro. Bei schlechtem Wetter sind in den Innenräumen des Museums 24 Gäste zugelassen. Nähere Auskünfte erteilt die Stadt unter Telefon (0511) 168-42958.

Weitere ungewöhnliche Orte für Trauungen

Das Standesamt bietet bereits ungewöhnliche Orte für Trauungen an. Neben dem Alten und dem Neuen Rathaus stehen das Hannover Congress Centrum, das Wilhelm-Busch-Museum und das Galeriegebäude in Herrenhausen sowie Meyers Hof im Zoo und das Solarboot auf dem Maschsee dafür zur Verfügung. Wer einen besonderen Bezug zur Leibniz-Universität hat, kann auch in einem Uni-Hörsaal heiraten. Die Eheschließungen in einer historischen Straßenbahn können derzeit infolge von Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Platz nicht stattfinden.

Von Andreas Schinkel