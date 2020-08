Hannover

Das Pandora Schmuckgeschäft ist von der Bahnhofsstraße in die neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Benetton-Haus zwischen Georgstraße und Großer Packhofstraße gezogen. Wegen Corona dauerten die Arbeiten im neuen Shop länger, was auch die Eröffnung verzögerte und die lief pandemiebedingt eher im Stillen ab: „Es war wegen der aktuellen Lage ein ruhiger Umzug“, sagt die Storemanagerin Melanie Bredemeyer. Neben der Eröffnungsangebote für die Kunden, komme das achtköpfige Team aber trotzdem auf seine Kosten: Das Feiern finde bei ihnen regelmäßig statt – im großen Garten der Kollegin und selbstverständlich mit ausreichend Abstand.

Geschäft bietet Schmuck auf 80 Quadratmetern

Das Geschäft bietet auf 80 Quadratmetern neben Schmuck und Ketten auch Armbänder und Ohrringe in einer Preisklasse von 15 bis 199 Euro an. „Wir haben alles, was das Frauenherz begehrt“, verspricht die Filialleiterin. Doch nicht alle Schmuckliebhaber aus der alten Filiale haben schon den Weg ins neue Geschäft gefunden. Daher hofft Bredemeyer, dass nach und nach auch alle ihre alten Kunden das neue Geschäft wiederentdecken.

Typisch für Pandora sind nicht nur Schmuck für Ohren, Hals und Handgelenke, sondern auch Schmuckbänder, auf die Steine mit verschiedenen Motiven gefädelt werden können. Das dänische Unternehmen wurde 1982 von einem Kopenhagener Juwelier gegründet und verkauft mittlerweile in über 100 Ländern seinen Schmuck. Dabei zählt es etwa 32.000 Beschäftigte. Neben dem neuen Pandora-Shop betreibt das Unternehmen eine zweite Filiale in der Ernst-August-Galerie und einen kleinen Shop bei Galeria Kaufhof.

JD Sports will Geschäft nebenan eröffnen

Neben dem bereits geöffneten Pandora-Geschäft sind die Bauarbeiter weiterhin am werkeln. Ein Zaun sperrt den Ladenbereich auf der zweiten Hälfte des Benetton-Hauses ab, wo bald das britische Unternehmen JD Sports einen Megastore eröffnen will. Dort sollen auf mehreren Etagen Sneaker und Streatwear für Frauen, Männer und Kinder angeboten werden. Eigentlich sollte die Eröffnung bereits im Juni gefeiert werden. Wegen der Corona-Krise verzögert sie sich jedoch. In der Ernst-August-Galerie hat das Unternehmen eine kleinere Filiale, die weiter geöffnet bleibt.

Im Februar vergangenen Jahres musste Benetton seinen Laden im Gebäude zwischen Georgstraße und Großer Packhofstraße schließen, kurz nachdem auch der Esprit-Shop einige Meter weiter seine Türen zumachte. Das Benetton Geschäft war einst der größte Store des Unternehmens in Deutschland.

Von Alina Stillahn