Hannover

Die Feuerwehr hat am Mittwochnachmittag zwei brennende Mercedes an der Ecke von Uhlhorn- und Wallmodenstraße in Hannover-Kleefeld löschen müssen. Nach Auskunft der Polizei hatten mehrere Passanten gegen 14 Uhr den Notruf gewählt. Eine C-Klasse war am Straßenrand geparkt und stand in Flammen. Die Brandursache ist entgegen der Erstmeldung, wonach es sich möglicherweise um einen technischen Defekt handelte, noch offen. Das teilte die Ermittlungsbehörde am Donnerstag mit.

Die C-Klasse brannte nahezu vollständig aus. Außerdem wurde die vor dem Auto stehende Mercedes A-Klasse durch Feuer und Löschschaum ebenfalls zerstört. Menschen wurden bei dem Brand aber nicht verletzt, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Peer Hellerling