Hannover

Die Feuerwehr hat am Mittwochnachmittag einen brennenden Mercedes an der Ecke von Uhlhorn- und Wallmodenstraße in Hannover-Kleefeld löschen müssen. Nach Auskunft der Polizei war der Notruf gegen 14 Uhr eingegangen. Die A-Klasse war am Straßenrand geparkt und fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer.

Der Kleinwagen brannte bis auf die Karosserie aus. Außerdem wurde eine hinter dem Auto stehende Mercedes C-Klasse durch Feuer und Löschschaum an der Front in Mitleidenschaft gezogen. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Ebenso unklar ist der genaue Grund für das Feuer. Der Kriminaldauerdienst hat den Fall aufgenommen.

Von Peer Hellerling