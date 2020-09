Linden-Limmer

Setzt Hannover künftig beim Individualverkehr eher aufs Auto oder aufs Rad? Auf diese Frage – vom öffentlichen Nahverkehr einmal abgesehen – müssen Politiker und Kommunen jetzt Antworten finden. So mangelt es unter anderem in Linden-Limmer an Parkraum sowohl für Autos als auch für Fahrräder. Die Fraktion der Grünen im Stadtbezirksrat Linden-Limmer verlangte nun in der jüngsten Sitzung des Gremiums die Ausweisung neuer Abstellplätze für Fahrräder. Dafür müssten Autoparkplätze verschwinden. Die Stadtverwaltung experimentiert dagegen mit der Ausweisung neuer Anwohnerparkzonen für leidgeprüfte Autobesitzer in dicht bewohnten Quartieren. Beide Ansätze stießen zwar in der Lokalpolitik auf Kritik. Denkanstöße geben sie dennoch.

Fahrradbügel gegen Stellplätze

Die Miet- und Eigentümerparteien eines Hauses sollen entscheiden dürfen, ob vor ihrem Wohnhaus neue Fahrradbügel aufgestellt werden, so lautete der Antrag der Grünen-Fraktion. Ein Pkw-Stellplatz müsste dann in Parkraum für Bikes und Lastenräder umgewandelt werden. Die Hausgemeinschaft soll das direkt bei der Stadt einfordern dürfen. Autofahrer dürften jeden öffentlichen Abstellplatz beanspruchen, kritisierte der Grünen-Bezirksratsherr Daniel Gardemin. Viele Fahrradnutzer aber müssten ihre Fahrzeuge an Hauswände lehnen oder in Keller schleppen. Die Grünen finden, dass eine Hausgemeinschaft am besten wisse, was sie vor der Haustür brauche. Die Linke zog beim Antrag mit, die übrigen Parteien unterstützten ihn nicht.

Anzeige

Piraten-Bezirksratsherr Thomas Ganskow wollte den Wegfall eines Autoparkplatzes nicht ohne gründliche Prüfung von Alternativen. Zudem sollten nur Eigentümer die Schaffung von Fahrradparkraum anstoßen. „Mieter wechseln schneller“, sagte er. Die CDU bemängelte, dass neue Fahrradbügel auch mehr Platz für das Abstellen von Schrotträdern böten. „Außerdem wünschen wir uns eher ein stadtweites Konzept für das Parken von Rädern“, sagte CDU-Fraktionschefin Gabriele Steingrube. Weil Ja- und Neinstimmen sich die Waage hielten, gilt der Antrag als abgelehnt.

Weitere HAZ+ Artikel

Auf dem Emmerberge in der Südstadt plant die Stadt eine Anwohnerparkzone. Quelle: Tim Schaarschmidt

Pilotprojekt in der Südstadt

Wie im Hauptteil dieser Zeitung berichtet, will die Stadt auf Wunsch des Rates außerhalb der City neue Anwohnerparkzonen schaffen. Als Pilotprojekt sollen mehrere Zonen in der Südstadt eingerichtet werden. Vorgesehen sind unterschiedliche Konzepte, darunter reines Anwohnerparken sowie gemischte Zonen, in denen Anwohner beliebig, Ortsfremde nur zeitlich begrenzt parken dürfen. Die Stadt begründet das auch mit Umweltaspekten: Wo starker Parksuchverkehr herrsche, entstünden hohe Umwelt- und Lärmbelastungen. Auch für die Calenberger Neustadt und Mitte sind in einem zweiten Schritt zusätzliche Anwohnerparkzonen konkret geplant.

Ob auch weitere Stadtteile mit hohem Parkdruck – beispielsweise Linden, die List oder die Nordstadt – ein solches Konzept bekommen, steht noch nicht fest. Auch für die Südstadt ist die neue Parkordnung noch fraglich. Der Bezirksrat Südstadt-Bult kritisierte etliche Details, etwa die Auswahl der Standorte. Er vertagte die Entscheidung auf seine nächste Sitzung im November.

Ausbau des Velorouten-Netzes auch im Westen

Die Stadtverwaltung hat allerdings nicht nur ein Ohr für Autofahrer – was allein schon an dem grünen Oberbürgermeister liegt. Im Juni dieses Jahres kündigte Belit Onay den Bau sogenannter Velorouten an. Dafür hat die Stadt zwölf potenzielle Strecken ausgemacht, die vom Stadtrand zur City führen. Davon sind drei auch für die westlichen Stadtteile geplant. Die nördliche verbindet Limmer und Linden-Nord mit der Innenstadt, die zentrale führt durch Linden-Mitte, und die südliche verbindet Wettbergen, Ricklingen und die Calenberger Neustadt. Diese Routen sollen breite Wege mit qualitativ hochwertigen Oberflächen, mehr Beleuchtung und angepasste Ampelschaltungen bekommen. Die Gesamtkosten betragen gut 10 Millionen Euro.

Fünf dieser Trassen, darunter die Wettbergen-Route, sollen im kommenden Oktober provisorisch ausgeschildert werden. Oberbürgermeister Onay begründet das Projekt so: „Radfahren ist Teil unserer Mobilitätskultur.“ Sein Ziel sei es, „bis 2030 auf 25 bis 30, wenn nicht gar 40 Prozent Fahrradnutzung zu kommen“. Neue Lösungen für das Parken all dieser Räder muss die Stadt dann allerdings auch bieten – ohne Autofahrer völlig aufs Abstellgleis zu setzen.

Von Marcel Schwarzenberger