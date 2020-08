Hannover

Umlandbewohner können ihr Auto am Stadtrand abstellen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Zentrum fahren – das ist die Idee von Park-and-Ride-Plätzen. Doch nach Angaben der Infrastrukturgesellschaft ( Infra), Betreiberin mehrerer Parkflächen, werden die Stellplätze vielfach von „Fremdparkern“ belegt. Das soll sich ändern. Ab 1. September werden Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Protec kontrollieren, ob Autofahrer nach dem Abstellen ihres Fahrzeugs tatsächlich in Busse und Bahnen steigen. Bei Verstoß drohen Bußgelder von bis zu 500 Euro.

Infra betreibt 16 Park-and-Ride-Plätze

Die Infra, ein kommunales Unternehmen, betreibt insgesamt 16 Park-and-Ride-Plätze, unter anderem in Kirchrode, Marienwerder, Misburg und Stöcken. Drei weitere Parkplätze in Hemmingen, Rethen und in der Hermann-Ehlers-Allee in Bornum befinden sich im Bau.

Anlieger, Firmenmitarbeiter und Schüler belegen Stellflächen

Immer häufiger hätten sich Kunden beschwert, dass sie keinen Parkplatz finden, weil andere ihre Autos unerlaubt abstellten, sagt Infra-Sprecher Jens Hauschke. „Dabei handelt es sich abhängig vom Ort der jeweiligen Park-and-Ride-Anlage neben Anliegern zumeist um Mitarbeiter nahe gelegener Firmen oder Schüler angrenzender Schulen“, sagt der Sprecher. Die Protec-Mitarbeiter werden daher prüfen, ob Parkplatznutzer direkt in Busse und Bahnen steigen. Bei einem Verstoß werde eine Vertragsstrafe von 40 Euro pro Tag verhängt. Steht ein Fahrzeug länger auf der Anlage, kommen für jeden weiteren Tag 40 Euro dazu – bis zum Höchstbetrag von 500 Euro.

Von Andreas Schinkel