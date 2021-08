Hannover

Die Polizei Hannover hat in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes die Einhaltung der geltenden Corona-Regelung im Stadtgebiet kontrolliert. Dabei wurden mehrere Verstöße aufgenommen – zudem gab es Angriffe gegen Beamte.

Gegen 23.15 Uhr am Sonnabend wurden Polizisten auf eine größere Party aufmerksam, die in einem Innenhof an der Lavesstraße in der Innenstadt gefeiert wurde. 130 Personen nahmen nach Polizeiangaben an der nicht angemeldeten Veranstaltung teil.

Faustschläge gegen Polizisten

Auf dem Partyareal soll unter anderem eine Zapfanlange aufgebaut gewesen sein. „Als die Einsatzkräfte sich ein Bild von der Situation machen wollten, wurden sie durch einen 19-Jährigen am Betreten des Hinterhofs gehindert“, sagt Behördensprecher Martin Richter. Der alkoholisierte Angreifer – mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,14 Promille – schlug mit gezielten Faustschlägen auf einen 27-jährigen Polizisten ein. Ein 24 Jahre alter Beamter wurde von einem 22-Jährigen bespuckt und bedrängt. Beide Personen wurden in Gewahrsam genommen und zur Polizeistelle gebracht.

Ein Hygienekonzept für das Zusammenkommen der 130 Personen konnte nicht vorgelegt werden. Da Corona-Vorschriften nicht eingehalten wurden, hat die Polizei Verfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Die Party wurde beendet.

Feier an der Hamburger Allee

In einem Gastronomiebetrieb an der Hamburger Allee stellten Polizistinnen und Polizisten gegen 03.15 Uhr einen Diskothekenbetrieb fest. Etwa 50 Personen tanzten in den umgebauten Räumlichkeiten ohne Einhaltung der Corona-Regeln. Eine Baugenehmigung für die vorgenommenen Umbauten oder eine Konzession für den Betrieb konnten nicht vorgelegt werden. Daher musste der Betreiber den Betrieb einstellen. Auch hier leitete die Polizei ein Verfahren ein.

Zwei Shishabars geschlossen

Zudem haben Einsatzkräfte der Polizei am Sonnabend in Sishabars kontrolliert. Um 21.45 Uhr schlossen Polizisten wegen fehlender Hygienemaßnahmen eine Shishabar an der Vahrenwalder Straße. Wenig später, gegen 22.30 Uhr, traf es eine weitere Bar an der gleichen Straße. Wie die Polizei mitteilt, fand nur eine unzureichende Aufnahme der Kontaktdaten statt. Test- und Impfnachweise sollen durch die Betreiber nicht überprüft worden sein. „Das Hygienekonzept war nicht ausreichend. Daher wurde auch hier die Schließungsverfügung erteilt“, sagt Behördensprecher Martin Richter. Da außerdem unversteuerter Tabak aufgefunden wurde, leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet.

Von Manuel Behrens