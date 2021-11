Hannover

Die Massenparty auch für ungeimpfte und ungetestete Gäste ohne Abstand und Maske ist abgesagt. Drei junge Männer wollten im Klub „Puerto Rico“ am 26. November ein großes Event veranstalten. Klubbetreiber Ali Lotfi hat die Party jetzt unterbunden, indem er den Veranstaltern die Erlaubnis zur Nutzung seines Klubs entzogen hat. „Was die drei da beworben haben, ist komplett falsch. Das entspricht nicht unserer Geschäftspolitik und Hausordnung“, sagt der Inhaber des Klubs in der Leonhardtstraße.

Veranstalter umwarben Minderjährige

Als Zielgruppe umwarben die Männer im Internet besonders Jugendliche unter 18 Jahren. Denn für Minderjährige gilt bisher die von der Region verordnete 2-G-Regel nicht, nach der aktuell nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu Bars, Klubs und Gastronomie bekommen. Jugendliche können auch ohne Impf- oder Testnachweis Veranstaltungen in geschlossenen Räumen besuchen.

Klubbetreiber sagt Party für Ungeimpfte ab

„So etwas wird bei uns nicht stattfinden. Wir haben eigene Regeln und seit Monaten 2G in unseren Räumen“, betont Lotfi. Jeden Sonnabend läuft in dem Klub auf drei Tanzflächen Latin Club Music. An anderen Tagen kooperiert Lotfi mit Veranstaltern. Die drei Männer hatten sich mit einem Partykonzept bei Lotfi beworben, das zunächst gut klang.

Als der Klubbetreiber am Freitag nach drei Wochen im Ausland wieder in Hannover gelandet war, war er von der Entwicklung überrascht. „Meine Eltern dort sind krank. Ich habe mich deshalb nicht darum gekümmert, was in Deutschland gerade passiert.“ Die Situation wäre nicht so aus dem Ruder gelaufen, wäre er vor Ort gewesen.

Rechtliche Lücke

Die Region bestätigte, dass Minderjährige sich nicht testen lassen müssen, wenn sie Veranstaltungen in geschlossenen Räumen besuchen. Das Land will 2G in den nächsten Tagen aber auch auf unter 18-Jährige ausweiten.

Ob so eine Party rein rechtlich aktuell möglich ist, interessiert Lotfi dabei weniger. In seinen Augen ist solch ein Angebot ein Fehler. „Wir leben in einer Pandemie und müssen alle zusammenhalten. Jeder sollte seine Mitbürger beschützen und nicht so eine wilde Party betreiben.“

Lotfi führt das „Puerto Rico“ seit neun Jahren. „Wir sind uns unserer Pflichten bewusst und haben die Veranstaltung sofort abgesagt.“ Er habe die Veranstalter auch angewiesen, die Werbung dafür aus dem Netz zu nehmen.

Von Bärbel Hilbig