Hannover

Drei aufmerksame Passanten haben am Sonntag einen Handtaschenräuber in Hannover-Vahrenwald aufgehalten. Der 41-jährige Verdächtige hatte zuvor mit Gewalt eine Seniorin überfallen und deren Portemonnaie erbeutet. Die 87-Jährige stürzte durch den Überfall und wurde verletzt. Die Polizei nahm den Täter an der Vahrenwalder Straße fest.

„Die Seniorin war am Sonntag stadtauswärts mit ihrem Rollator unterwegs“, sagt Behördensprecherin Janique Bohrmann. Gegen 14.55 Uhr kam ihr der Mann auf einem Fahrrad entgegen und versuchte im Vorbeifahren, die Handtasche aus dem Korb der Gehhilfe zu stehlen. Das missglückte allerdings, da die 87-Jährige die Riemen um die Griffe gewickelt hatte.

Räuber zerrt rabiat an Handtasche

Doch der Räuber gab nicht auf, wendete und attackierte die ältere Frau direkt. „Der 41-Jährige schüttelte so stark an der Handtasche, dass die Seniorin mit dem Rollator auf den Gehweg stürzte“, sagt Bohrmann. Als der Riemen immer noch nicht abging, griff der Täter in die Tasche und floh per Fahrrad nur mit dem Portemonnaie und anderen Wertsachen.

Glücklichweise bemerkten auch drei Männer im Alter von 33, 35 und 54 Jahren den Überfall. Sie verfolgten den Räuber und holten ihn schließlich nahe der Grabbestraße ein. „Die Zeugen übergaben den Verdächtigen dann der eintreffenden Polizei“, sagt Bohrmann. Die 87-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen, der Festgenommene soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von Peer Hellerling