Hannover

Ein Geschäft mitten in der Corona-Pandemie zu eröffnen, trauen sich nicht viele Unternehmer. Murielle Feugou und Matthieu Sibenaler haben es gleich zweimal gewagt. Seit April 2021 betreibt das deutsch-französische Paar seine Patisserie „Jadore Sibenaler“ an der Roten Reihe in Garbsen. Ende vergangenen Jahres ist nun eine zweite Filiale in Hannovers Altstadt hinzugekommen.

Gute Resonanz auf erste Patisserie in Garbsen

„Wir hatten eine sehr gute Resonanz in Garbsen und es gab viele Kunden, die extra aus Hannover zu uns gekommen sind. Ihnen wollten wir die Möglichkeit geben, auch in der Stadt unsere Produkte kaufen zu können“, sagt Feugou. Deswegen gibt es nun auch dort feines französisches Gebäck zu kaufen.

Neben den Klassikern wie Tarte Tatin und Flan, gibt es in der Patisserie jeden Monat auch immer wieder neue Kuchen im Angebot. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wer den Laden in der Kramerstraße betritt, hat fast das Gefühl, mitten in einer Konditorei irgendwo in Frankreich gelandet zu sein, denn das Unternehmerpaar hinter der Theke spricht Französisch miteinander. Macarons, Tartes Tatin, Croissants, Eclairs und Mille-Feuilles zieren die Auslage – alle handgemacht von dem gelernten Patissier Matthieu Sibenaler. Auf Bestellung gibt es viele Produkte auch in veganer Ausführung.

Matthieu Sibenaler zog 2018 aus Frankreich nach Deutschland

Matthieu Sibenaler kommt aus einer Patisserie-Familie und ist der kreative Kopf der beiden. 2018 zog er nach Deutschland und entwickelte mit seiner Partnerin das Konzept für einen eigenen Laden. Sie gab dafür ihre Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Leibniz Universität auf.

Die Herstellung von La Mûre dauert mehrere Stunden, weil die verschiedenen Cremes sukzessive übereinandergeschichtet werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wichtig war ihnen, dass sie alle Produkte selbst herstellen und eigene Rezepte entwickeln. Dafür ist hauptsächlich Sibenaler verantwortlich, der stundenlang in der Backstube steht, um die verlockenden Kreationen herzustellen. „Alle Produkte sind viel Arbeit, aber am aufwendigsten ist La Mûre, ein Kuchen mit einer Milchschokoladenmousse, Brombeermousse, Biskuitteig und einer Glasur“, erzählt er.

Das Paar will das Unternehmen weiter ausbauen

Die Handarbeit hat natürlich auch seinen Preis. Die akkurat geformten Törtchen kosten um die 3,50 Euro pro Stück, ein Sechserpack Macarons gibt es für rund 7 Euro. „Sie sollen alle schön aussehen, aber das Wichtigste sind der Geschmack und die Konsistenz“, sagt Sibenaler. „Mir ist wichtig, weniger Zucker zu verwenden.“

14 verschiedene Sorten Macarons bietet das Paar an. Quelle: Tim Schaarschmidt

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Feugou kümmert sich indes um die Kunden und das Geschäftliche. „Es ist wirtschaftlich schon eine große Herausforderung, in der Pandemie ein Geschäft zu betreiben, aber wir sind von unseren Produkten überzeugt“, sagt sie. Trotz Corona schmiedet sie viele Pläne: etwa den Onlineshop weiter auszubauen und einen kleinen Cafébereich in der Garbsener Filiale aufzumachen – für noch mehr Frankreich in Norddeutschland.

Info: Die Patisserie „Jadore Sibenaler“ befindet sich in der Kramerstraße 14 und ist dienstags bis sonnabends von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Von Inga Schönfeldt