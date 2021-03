Hannover

Mehr als 35 Jahre hat er ehrenamtlich Hannovers Kommunalpolitik geprägt: Der CDU-Politiker Paul Pawelski ist am vergangenen Donnerstag gestorben. Aus dem Umfeld seiner Familie heißt es, dass ein Herzinfarkt als Todesursache gilt.

Paul Pawelski mit 78 gestorben

Pawelski war 1977 erstmals in den Rat der Stadt gewählt worden und gehörte ihm bis 2001 an, davon viele Jahre als CDU-Fraktionschef. Danach engagierte er sich in der Regionsversammlung, bis zuletzt war er in seiner Partei im Stadtbezirk Misburg-Anderten aktiv.

2014 erhielt Pawelski die höchste Auszeichnung, die die Bundesrepublik zu vergeben hat: Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens. Der damalige Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) nannte Pawelski einen „Bestandteil der hannoverschen Geschichte“.

Guten Kontakt bewahrt

Pawelski selbst sagte über sein Agieren in der CDU: „Ich habe den Haufen zusammengehalten und einen guten Kontakt zur SPD bewahrt.“ Und das stimmte: Zu seiner Zeit herrschte ein anderes Klima im Rathaus. Obwohl die Stadtpolitik von der SPD und später von Rot-Grün bestimmt wurde, durfte die größte Oppositionsfraktion damals wichtige Posten wie den des Kämmerers und des Sozialdezernenten besetzen. Mit dieser politischen Kultur ist es schon lange vorbei.

„Sein Tod tut mir sehr weh“, sagt seine ehemalige Ehefrau Rita Pawelski, die für die CDU in Hannover zweimal als Oberbürgermeisterin-Kandidatin antrat. Beide haben zwei Töchter. Auch wenn die Ehe nicht hielt, bewahrten sich beide trotzdem ein gutes Verhältnis. Paul Pawelski lebte die letzten Jahre mit Petra Wollmann zusammen.

Erfolge im Sport

Außer der Kommunalpolitik spielte der Sport für Paul Pawelski zeitlebens eine große Rolle. Er war mehrfacher Deutscher Meister im Mittelstreckenlauf, gehörte dem Olympia-Kader an, leitete den Postsport-Verein in Hannover und kümmerte sich leidenschaftlich um die Jugendarbeit.

„Die Nachricht hat mich sehr erschüttert“, sagt sein politischer Weggefährte Rainer Beckmann. Jetzt hat der 1500-Meter-Läufer seinen Lebens-Lauf beendet. Pawelski wurde 78 Jahre alt.

Von Conrad von Meding