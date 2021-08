Hannover

Die Polizei Hannover sucht eine Fußgängerin, die am Freitag einen Unfall mit einer Pedelec-Fahrerin verursacht hat. Nach Behördenangaben war die Unbekannte in der List auf dem Weg zum Bus und überquerte dafür einen Radweg. Die 24-Jährige auf ihrem E-Bike konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr an der Ferdinand-Wallbrecht-Straße an der Bushaltestelle Lister Kirchweg. Laut Polizei half die Seniorin der Gestürzten zwar noch auf, stieg dann aber ohne weiteren Austausch der Personalien in einen Bus. Die Linie ist ebenfalls unbekannt. An der Station halten 121, 128 und 134. Die 24-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Gesuchte ist etwa 70 Jahre alt

Die Fußgängerin wird lediglich als etwa 70 Jahre alt und 1,60 Meter groß beschrieben. Sie hatte graue Haare, zur Kleidung liegen keine Angaben vor. Mögliche Hinweise erbittet der Verkehrsunfalldienst der Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 18 88.

Von Peer Hellerling