Hannover

Ein 76-jähriger Pedelecfahrer hat am Freitagmittag in der List bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Autofahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

76-Jähriger kam aus der Eilenriede

Laut Polizei war der Senior vor dem Verkehrsunfall mit seinem von einem Hilfsmotor betriebenen Zweirad aus der Eilenriede gekommen und auf dem linken Fußweg der Raffaelstraße in Richtung Podbielskistraße unterwegs. Als er mit seinem Pedelec über einen abgesenkten Bordstein von der linken auf die rechte Straßenseite wechseln wollte, kam ihm der 27-jährige Autofahrer mit seinem VW Golf entgegen. Laut Polizei prallten das Auto und der Pedelecfahrer noch vor der Straßenüberquerung zusammen.

Rettungskräfte noch am Unfallort im Einsatz

Der Zweiradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte behandelten ihn noch vor dem Abtransport in ein Krankenhaus an der Unfallstelle. Darüber, ob der Mann bei dem Verkehrsunfall einen Fahrradhelm getragen hatte, gab es von der Polizei bis zum Sonntagabend keine Auskunft.

Bei dem Zusammenstoß entstanden am Pedelec und am VW Golf erhebliche Schäden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf eine Summe von rund 9000 Euro.

Von Ingo Rodriguez