Hannover

Es ist eine kleine Flamme, doch sie steht für große Hoffnungen: Mehr als 300 Pfadfinder haben in einem stimmungsvollen Gottesdienst in der Döhrener Auferstehungskirche das Friedenslicht aus Bethlehem empfangen. „Licht in der Nacht, zeig uns den Weg aus der Dunkelheit“ sang eine Band, während Pfadfinder ihre Kerzen an dem Licht entzündeten, um dieses anschließend mit vier Oldtimer-Straßenbahnen der Üstra zu Kirchen in der Stadt zu bringen.

Zur Galerie Friedenslicht-Gottesdienst in der Auferstehungskirche

„Wir haben das Friedenslicht zum 20. Mal in Hannover – eine wunderbare Tradition“, sagt Wilfried Duckstein, Geschäftsführer des Verbandes Christlicher Pfadfinder. Das Friedenslicht ist gewissermaßen die olympische Fackel der Christen: In jedem Jahr wird die Flamme in der Geburtsgrotte von Jesus entzündet und dann im Schneeballverfahren über die ganze Welt verteilt. An der Aktion unter dem Motto „Mut zum Frieden“ beteiligten sich auch muslimische Jugendliche. Am Dienstag wird das Licht im Rathaus an Oberbürgermeister Belit Onay weitergegeben. Es wird auch in der Buchhandlung an der Marktkirche verteilt.

Von Simon Benne