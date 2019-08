Hannover

Ein Jahr ist es her, dass am 8. August 2018 die Pflegekammer mit der konstituierenden Sitzung der Kammerversammlung ihre Arbeit trotz teilweise massiver Kritik aufnahm. Um zu zeigen, dass diese Kritik keineswegs verstummt ist, versammelten sich am Donnerstag rund 50 Pflegekräfte zu einer Demonstration vor der Geschäftsstelle der Kammer in der Marienstraße.

„Uns geht es darum zu zeigen, dass die Politik mit der Einrichtung der Kammer den falschen Weg eingeschlagen hat“, sagte Reinhold Siefken der HAZ. Er kritisierte insbesondere, dass die rund 80.000 Pflegekräfte in Niedersachsen automatisch Kammermitglieder seien. Um gegen diese „Zwangsverkammerung“ zu protestieren waren einige Demonstranten in schwarz-weiß gestreifter Häftlingskleidung erschienen. Viele Pflegekräfte weigern sich, den Betrag zu bezahlen –von den rund 80.000, die es in Niedersachsen gibt, haben bislang nur 18.000 ihren Obolus entrichtet.

Evaluierung der Kammer für 2020 geplant

Die Pflegekammer war noch von der rot-grünen Landesregierung vor der Wahl 2017 auf den Weg gebracht worden. Damit sollte dem Berufsstand eine bessere Lobby verschafft werden, um letztlich so auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Gegen die Ablehnung bildete sich früh eine breite Front: Neben Pflegediensten und Gewerkschaften sprachen sich auch die damaligen Oppositionsparteien CDU und FDP gegen die Kammer aus.

Nach der Landtagswahl 2017 bildeten SPD und CDU eine Koalition und einigten sich darauf, die Kammer vorerst bestehen zu lassen. Allerdings verabredeten sie, spätestens im Jahr 2020 die Arbeit der Kammer zu evaluieren.

Von Heiko Randermann