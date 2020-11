Hannover

Ehre für drei Initiativen aus Hannover: Der Verein Pinke Zitronen, der Kältebus der Malteser und die Evangelische Jakobi-Jugend aus Kirchrode bekamen am Sonnabend den „ Niedersachsenpreis für Bürgerengagement“ – auf Distanz in einer Online-Feier.

Bei den Pinken Zitronen engagieren sich Frauen, die selbst erkrankt sind oder waren, für Brustkrebs-Patientinnen im Alter von Anfang 20 bis Mitte 50. „Wir wollen die Krankheit enttabuisieren, weil sie so viele Frauen betrifft“, sagt Nicola Jahnke-Sieche. Weil Frauen vor oder in der Kinderphase tagsüber keine Zeit für Treffen haben, läuft viel über soziale Medien, die Frauen treffen sich zum Laufen, SUP- oder Drachenbootfahren. Der Verein hat auch eine Gruppe für die Kinder der betroffenen Frauen gegründet. Die 3000 Euro Preisgeld gehen in eine Info-Veranstaltung für Betroffene, Partner und Kinder im nächsten Jahr. „Das soll bunt, informativ und modern werden“, verspricht Jahnke-Sieche.

Malteser-Kältebus hilft Bedürftigen

Der Kältebus der Malteser für Obdachlose war dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie auch in der wärmeren Jahreszeit unterwegs. Quelle: Samantha Franson

Sonderpreise über jeweils 1000 Euro gab es für den Malteser-Kältebus und die Jakobi-Jugend. Rund 20 Ehrenamtliche der Malteser im Alter von 16 bis 80 Jahren unterstützen seit zwei Jahren Bedürftige in der Innenstadt mit warmer Suppe, Hygieneartikeln und gelegentlich weiteren Spenden wie Schlafsäcken oder Kleidung. „Wir brauchen das Preisgeld dringend für Essen und Getränke“, berichtet Charlotte Jarosch von Schweder. Sonst erwirtschaften die Malteser-Freiwilligen mit Erste-Hilfe-Kursen sowie Sanitätsdiensten bei Kulturveranstaltungen Geld. Das fällt dieses Jahr alles weg. „Wir können unsere Arbeit für Wohnungslose und sehr arme Menschen jetzt nur mit Geld- und Sachspenden aufrecht erhalten“, sagt Jarosch von Schweder.

Jakobi-Jugend erledigt Einkäufe

Jugendliche der evangelischen Jakobi-Kirche in Kirchrode kamen im Frühjahr auf die Idee für eine Nachbarschaftshilfe. Während des Teil-Lockdowns erledigten die Schüler für ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen Einkäufe und Botengänge oder brachten Bücher vorbei. Die Jugendlichen haben außerdem Online-Jugendgottesdienste in Kooperation mit weiteren Kirchengemeinden initiiert.

Ministerpräsident Stephan Weil hat gemeinsam mit VGH-Vorstandschef Ulrich Knemeyer und Sparkassenpräsident Thomas Mang insgesamt zehn Gruppen und Einzelpersonen mit dem „ Niedersachsenpreis für Bürgerengagement“ ausgezeichnet. Außerdem wurden zusätzlich drei Initiativen prämiert, die sich während der Corona-Pandemie in besonderem Maße hervorgetan haben. 360 Menschen, Gruppen und Vereine standen im Vorfeld online zur Abstimmung.

Von Bärbel Hilbig