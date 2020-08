Hannover

Die erforderliche Mindestteilnehmerzahl von 35 Personen für eine Demonstration auf der Straße erreichen die Piraten am Sonnabennachmittag in Hannovers City nicht. Nur eine Handvoll Teilnehmer hat sich versammelt. So müssen die Demonstranten auf einem abgegrenzten Areal gegenüber dem Hauptbahnhof stehen bleiben. Seine Kritik äußert Piraten-Landesvorsitzender Thomas Ganskow trotzdem auf der Bühne übers Mikrofon und spricht das aus, was viele Familien in diesem Schuljahr umtreibt – angesichts des Unterrichts in vollen Klassen ohne Abstandsgebot und ohne Maske. „Das, was unsere Kinder seit zwei Tagen in Schule und Kita erleben, das ist das Gegenteil von sicherer Bildung“, sagt Ganskow. Das sei versuchte Körperverletzung – wenn nicht vorsätzliche, so zumindest fahrlässige.

„Jeder sollte sein Kind zu Hause lassen dürfen“

Die AHA-Regel (Abstand, Hygenie und Atemschutz), die vor Corona schützen soll, werde nicht eingehalten, dabei garantiere das Grundgesetz das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das Virus befalle nicht nur Vorerkrankte, sondern könne jeden treffen. Deshalb sollten nicht nur gefährdete Lehrer oder Schüler das Recht haben, zu Hause zu lernen oder von dort zu unterrichten. Das müsse auch für Menschen gelten, die gefährdete Angehörige hätten. Mehr noch: „Jeder, der für sich eine Gefahr sieht, sollte sein Kind zu Hause lassen dürfen.“

Nur eine Handvoll Demonstranten hatte sich versammelt. Quelle: Samantha Franson

Die Sommerferien seien von den Behörden nicht genutzt worden, um den Unterricht ordentlich vorzubereiten. Ganskow verweist auf eine Umfrage unter gut 2500 Lehrern von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) aus dem Juli. Da hatten 29 Prozent der Befragten angegeben, dass an ihren Schulen die Grundbedingungen für ordentliches Händewaschen – genügend Waschbecken, Seife und Einmalhandtücher – nicht vorhanden seien.

„Mehr Busse entzerren Schülerverkehr“

Uwe Kopec, Vorsitzender der Piraten in der Region Hannover, berichtet von Busfahrern, die sich darüber wunderten, dass die Schüler unterschiedlicher Klassenstufen, die in der Schule streng getrennt seien, im Bus dann doch eng zusammensäßen. Im Saarland seien 100 bereits ausrangierte Busse eingesetzt worden, um den Schülerverkehr zu entzerren, sagt Ganskow. Das könne man auch in Niedersachsen machen.

