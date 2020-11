Hannover: Pläne für autofreie City stoßen bei vielen Bürgern auf Zustimmung

Hannover

Die Pläne für eine autofreie City in Hannover stoßen bei den Bürgern der Region auf Zustimmung. Das ist ein Ergebnis einer Umfrage, die die Sparkasse Hannover in Auftrag gegeben hat. Demnach würden es insgesamt 61 Prozent der Hannoveraner als positiv bewerten, wenn die Innenstadt autofrei wäre (32 Prozent antworten mit „sehr positiv“, 29 Prozent mit „eher positiv“). Im Umland ist die Zustimmung nicht ganz so hoch. Hier antworteten 22 Prozent mit „sehr positiv“ und 27 Prozent mit „eher positiv“. Für die repräsentative Umfrage hat die hannoversche Beratungsgesellschaft Imug mehr als 1300 Bürgerinnen und Bürger befragt.

Um die von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) in Aussicht gestellte autofreie Innenstadt gibt es seit Längerem Streit. SPD und FDP, mit den Grünen im Mehrheitsbündnis im Rathaus, lehnen die Sperrung der City für Autos ab. Auch von den Händlern gibt es erheblichen Gegenwind für die Pläne der Grünen.

Anzeige

Bedeutung des Klimaschutzes ist stark gestiegen

Es sei nicht Ziel der Umfrage, sich auf eine Seite zu schlagen, meinte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hannover, Volker Alt. Sollte es eine autofreie Innenstadt geben, müssten für die Gewerbetreibenden „kluge Konzepte“ gefunden werden, die eine Verödung der Innenstadt verhindern, betonte er. Das sei aber ein grundsätzliches Problem, das sich derzeit durch die Corona-Krise beschleunige.

Kluge Konzepte gefragt: Die Bürger haben die Blechlawinen satt, der Handel befürchtet die Verödung der City. Quelle: Christian Behrens

Ein weiteres Ergebnis der Befragung: Klimaschutz ist den Bürgerinnen und Bürgern in der Region sehr wichtig, für 67 Prozent hat er noch eine höhere Bedeutung, als vor drei Jahren. Die Regionsbewohner tragen nach eigenen Angaben bereits zum Klimaschutz bei, indem sie Müll trennen (91 Prozent), Plastikverpackungen vermeiden (72 Prozent) oder gezielt regionale Produkte kaufen (63 Prozent). Vergleichsweise wenig Befragte haben sich entschieden, Ökostrom zu nutzen (29 Prozent) oder auf den Konsum von Fleisch zu verzichten (24 Prozent).

Allerdings ist die Vorreiterrolle der Region Hannover beim Klimaschutz nur den wenigsten bekannt, auch das hat die Befragung ergeben. Klimaschutz in der Region Hannover wird vor allem mit der Üstra und dem Ausbau von Fahrradwegen und Fahrradschnellwegen in Verbindung gebracht.

Sparkasse wird klimaneutral

Die Sparkasse selbst sieht sich im Bankenbereich als eine der Vorreiterin in Sachen Klimaschutz. „Wir waren im Jahr 2013 die erste Sparkasse, die den Nachhaltigkeitskodex unterschrieben hat“, sagt Vorstandschef Alt. Darin verpflichten sich Unternehmen, regelmäßig über ihren Fortschritt bei den Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel zu berichten. Ab dem kommenden Jahr will die Sparkasse klimaneutral sein. Dann werde das Unternehmen Ökostrom und Ökogas beziehen, den Weg der Mitarbeiter zur Arbeit mit dem Auto will das Unternehmen mit dem Kauf von Zertifikaten ausgleichen.

Alt reicht das aber noch nicht. „Wir wollen nicht die Nummer 1 der Umweltbanken werden“, meint er. Es gehe aber um weitere Schritte zu mehr Klimaschutz auch im Bankbereich. Denn das wünschten sich auch viele Kunden, davon ist der Vorstandschef überzeugt. Immerhin 68 Prozent der Befragten würden sich – bei gleichen Konditionen – für ein Finanzprodukt mit Beitrag zum Klimaschutz entscheiden, berichtete er. „Es gibt sehr gute Möglichkeiten, mit Finanzanlagen den Klimaschutz wirksam zu unterstützen, und zwar auch schon mit kleinen Summen“, berichtet er.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Region soll Vorreiterrolle behalten

Die Sparkasse will jetzt untersuchen, in welchen Unternehmensbereichen Veränderungen mehr Nachhaltigkeit bringen könnten. Das betreffe neben dem Bankbetrieb, dem Personalmanagement und dem gesellschaftlichen Engagement vor allem das Kerngeschäft. „Wir wollen auch zukünftig einen signifikanten Beitrag dazu leisten, dass die Region Hannover ihre Vorreiterrolle beim Klimaschutz behält“, sagte Alt.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein