Hannover

Das Original steht in Hannover. Der schmucke VW Bulli, Baujahr 1962, gehört zur Sammlung von Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer. Jetzt kommt dieser T1 Camper ganz groß raus. Oder ganz klein, das ist eine Frage der Perspektive. Denn Playmobil hat erstmals einen VW Bulli, Maßstab 1:18, ins Sortiment aufgenommen.

Für das etwa 25 Zentimeter lange Spielzeug diente das Gefährt mit dem Spitznamen „Henrik the Red“ als Vorbild. Die Sitzbank ist klappbar, Tische und Schränke funktionieren, und hinter der Motorraumklappe kann man das Herz des Bullis gut erkennen – den klassischen Vier-Zylinder-Boxermotor. Die Playmobil-Variante gibt es in Beigegrau und in Siegellackrot.

Ein Stück Freiheit und Unabhängigkeit

Der gute alte T1-Bulli ist ebenso wie der Käfer ein Klassiker der Automobilgeschichte. Er steht für Wiederaufbau, Wohlstand und Wirtschaftswunder in Deutschland – und die Camper-Variante verkörperte darüber hinaus noch ein Stück Freiheit und Unabhängigkeit. Die Originale lassen sich bei Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer auch mieten; es gibt dort eine Vielzahl an VW-Bussen aus diversen Generationen. Das Exemplar, das für die Playmobil-Version Modell gestanden hat, ist allerdings nicht für Spritztouren zu haben, sondern nur für Ausstellungen. So viel museale Schonung muss dann doch sein.

Von Simon Benne