Eines der emotionalsten Themen in der Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel am Donnerstag, 11. Juni, wird sicher das geplante Bauprojekt Wohnpark Brabrink sein, für das etliche Kleingartenpächter des Grabelands nahe der Grenze von Wülfel und Laatzen weichen sollen. Sowohl SPD als auch CDU wollen von der Verwaltung wissen, ob ein dauerhaftes Wohnen auf dem Gelände gestattet ist, welchen Kündigungsschutz die Pächter genießen und was der Investor des umfangreichen Wohn- und Bürokomplexes als nächsten Schritt plant. Die Politiker hatten schon in der Mai-Sitzung bekundet, dass sie sich über Bauvorhaben schlecht oder gar falsch informiert fühlten.

Wann wird das Bürgeramt an der Peiner Straße wieder geöffnet?

Zwei weitere, in ähnliche Richtung zielende Anfragen von SPD und CDU beschäftigen sich mit dem Bürgeramt an der Peiner Straße. Die Fraktionen möchten wissen, wann dieses Bürgeramt wieder geöffnet wird und ob es Möglichkeiten gibt, trotz Corona-Pandemie und relativ großer Enge in den Räumlichkeiten eingeschränkte Zugangsmöglichkeiten für Kunden zu schaffen.

Loccumer Straße soll Fahrradstraße werden

Eine rote Radwegefurt an der Kreuzung von Peiner Straße und Elsenborner Straße birgt nach Ansicht der Christdemokraten erhebliche Gefahren für Radfahrer. Diese könnten glauben, sie hätten hier Vorfahrt, doch das stimme nicht. Deshalb soll die Stadt, so ein Antrag der CDU, die rote Markierung unverzüglich entfernen. Die Sozialdemokraten wollen im Bezirksrat eine Mehrheit für ihren Antrag gewinnen, die Loccumer Straße aus Gründen der Verkehrssicherheit zu einer Fahrradstraße umzufirmieren. Und die Grünen fordern für die Bushaltestelle der Linie 124 Am Mittelfelde ein überdachtes Wartehäuschen.

Bewohner können Fragen stellen

Die Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel beginnt am Donnerstag, 11. Juni, um 18 Uhr im Freizeitheim Döhren, An der Wollebahn 1. Kurz nach Sitzungsbeginn haben Bewohner des Stadtbezirks Gelegenheit, Anregungen zu Themen aus ihren Wohnquartieren zu geben und entsprechende Fragen zu stellen.

Von Michael Zgoll