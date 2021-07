Hannover

Versprechen sind keine Fakten. Darum bleiben die Koordinatoren und Nutzer des Treffpunkts Allerweg hartnäckig. „Wir sind jetzt einfach mal dran“: Unmissverständlich stellte Quartiersmanager Carsten Tech klar, dass die seit Langem geforderte Sanierung der zentralen Anlaufstelle im Stadtteil Linden-Süd, die frühestens ab 2023 auf der Agenda steht, keinesfalls noch weiter nach hinten verschoben werden dürfe. Seine mahnenden Worte richtete Tech gleich an mehr als ein halbes Dutzend Adressaten: Vertreter von sieben Parteien saßen auf dem Podium in der Egestorffschule, um Rede und Antwort zu stehen.

Eingeladen hatten die Organisatoren des Stadtteilsforums Linden-Süd, die ihr monatliches Treffen im Vorgriff auf die Wahl als „Kommunalwahl-Forum“ deklariert hatten. Zu Gast waren Daniel Gardemin, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat und Bezirksratsherr in Linden-Limmer, Matthias Voß, SPD-Fraktionschef im Bezirksrat, und der Vorsitzende der FDP-Ratsfraktion, Wilfried Engelke. Als Vertreterin der CDU war die Regionsabgeordnete Katrin Göllinger gekommen, von den Linken nahm Rats- und Bezirksratsherr Dirk Machentanz teil, die Piraten waren mit dem Ratsherrn Adam Wolf vertreten, die Satirepartei „Die Partei“ mit Ratsmitglied Juli Klippert.

Die Politiker diskutieren über Themen aus Linden-Süd: Daniel Gardemin (von rechts), Wilfried Engelke, Dirk Machentanz, Matthias Voß, Adam Wolf, Juli Klippert und Katrin Göllinger. Quelle: Irving Villegas

Sie alle sicherten zu, dass der Treffpunkt Allerweg bei den nächsten Haushaltsberatungen höchste Priorität haben werde. Über den Etat wird auf Ratsebene allerdings erst wieder nach der Wahl am 12. September verhandelt. Noch hat die Ampelkoalition mit SPD, Grünen und FDP das Sagen. „Das Thema Allerweg so lange aufzuschieben ist irre“, meinte Engelke, der die Entscheidungen der vergangenen Jahre als liberaler Ratsherr aber auch mit zu verantworten hat. Derzeit ist die Sanierung des Allerwegs mit 4 Millionen Euro im „Investitionsmemorandum“ eingesetzt, ein auf eine Dekade angelegtes stadtweites Bauprogramm, das ab 2023 neu startet. Ein Konzept, wie der Allerweg zum soziokulturellen Zentrum ausgebaut werden könnte, liegt indes seit 2015 vor.

Marit Kukat, Sprecherin des Stadtteilforums, notiert während der Diskussion die Argumente der Politiker und Fragen aus dem Publikum. Quelle: Irving Villegas

Wie dringend die Sanierung angesichts der Baumängel ist, machte Markus Nückel vom Café Allerlei deutlich: „Keiner weiß, ob unser Raum einfach mal stillgelegt wird.“ Zudem sei viel zu wenig Platz für die sozialen und kulturellen Angebote. Marit Kukat, Sprecherin des Stadtteilforums, gab zu bedenken, dass das Engagement der Ehrenamtlichen leiden werde, wenn nicht bald Verbesserungen spürbar seien. Statt einer Sanierung sei vermutlich ein Neubau sinnvoll, erklärte Grünen-Politiker Gardemin. Er schränkte aber ein: „Ich kann nicht fest zusagen, dass der in zwei Jahren steht.“

Kritik an Zweckentfremdung von Wohnungen Anwohner aus Linden-Süd beschweren sich, dass Wohnhäuser zunehmend „entmietet“ und dann offenbar lukrativer an Handwerker vergeben werden. „Die Häuser werden zu einer Art Hotel“, sagte Marit Kukat vom Stadtteilforum. Eine Nachbarin aus der Charlottenstraße und ein Nachbar aus der Ricklinger Straße klagten über frühmorgendlichen und nächtlichen Lärm durch Lieferwagen. Oft stünden große Bewohnergruppen auf der Straße oder im Hof und lärmten. Zudem steige der Parkdruck im Quartier. „Ansprechpartner bei der Stadt suchen wir seit anderthalb Jahren vergeblich“, berichtete die Nachbarin den Forumsteilnehmern. „Linden-Süd hat sich nach der Calenberger Neustadt und der Nordstadt zum Hotspot für Handwerkerwohnungen entwickelt“, entgegnete Daniel Gardemin (Grüne). Die Stadt bereite eine Zweckentfremdungssatzung vor, um diese offensichtlich gewerbliche Nutzung in Wohngebieten zu unterbinden. Bisher gebe es keine Handhabe, um gegen die Vermieter vorzugehen, erklärte Matthias Voß (SPD). Die Satzung werde auf die lange Bank geschoben, kritisierte Dirk Machentanz (Linke). Sie sei für das zweite Quartals 2021 angekündigt gewesen und liege immer noch nicht vor. CDU-Vertreterin Katrin Göllinger (CDU) betonte, dass die Handwerker nicht vertrieben werden dürften; man müsse wirkungsvolle Mittel schaffen, um sie und die Vermieter für die Probleme zu sensibilisieren.

Quartiersmanager Carsten Tech setzt sich für den sozialen Zusammenhalt in Linden-Süd ein. Er berichtete von einem Jugendcontainer, der im Stadtteil geplant ist. Quelle: Irving Villegas

Jugendarbeit im Stadtteil: Es gibt zu wenig Rückzugsmöglichkeiten für ältere Jugendliche und junge Erwachsene. Das Jugendzentrum Posthornstraße liege zu dezentral, die Öffnungszeiten seien zu kurz, zudem werde es von dieser Altersgruppe kaum angenommen – so lautete der Tenor im Forum. „Die Jugendlichen brauchen auch Freiräume einfach nur zum Rauchen und Biertrinken“, meinte Piraten-Politiker Wolf. Klippert von „Die Partei“ berichtete von Beispielen aus Zürich, wo Freiflächen gezielt als Treffpunkte für junge Leute ausgewiesen würden. Laut Sebastian Brandt, Kontaktbeamter der Polizei, wurden in Davenstedt bereits gute Erfahrungen mit einem Container gemacht, wo sich Jugendliche ungestört treffen können. Nach den Worten von Quartiersmanager Tech ist dies für Linden-Süd in Vorbereitung: Auf einer öffentlichen Fläche hinter dem Landesamt für Bezüge und Versorgung an der Laportestraße könnte ein solcher Container aufgestellt werden. Dort gebe es wenig Wohnhäuser und kaum „Nutzungskonflikte“.

Von Juliane Kaune