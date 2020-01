Hannover

Mit Flaggen, Trillerpfeifen und Transparenten („Wir Brauer sind sauer“) haben etwa 80 Gilde-Mitarbeiter vor dem Werkstor ihrem Unmut Luft gemacht. Seit Montagabend gibt es in der Brauerei einen erneuten Warnstreik – und am Dienstagmittag bekam die Belegschaft dabei prominente Unterstützung. Unter anderem stärkte die SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi den Streikenden den Rücken: „Gute Arbeit braucht gute Tarife“, forderte sie vor dem Werkstor. Die Gilde-Geschäftsführung mache den guten Namen der Traditionsmarke kaputt.

Seit Monaten gibt es in Hannovers ältestem Unternehmen einen massiven Tarifkonflikt. Unter anderem fordert die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten ( NGG) einheitliche Löhne und Gehälter für die Altbeschäftigten und jene Mitarbeiter, die erst nach der Übernahme durch die Gilde-Mutter TCB Beverages eingestellt wurden.

Gruß von Konstantin Wecker

„Wir wollen die Arbeitsbedingungen in Tarifverträgen fair regeln“, sagt Lena Melcher von der NGG. Es müsse der Grundsatz „Gleiches Geld für gleiche Arbeit“ gelten. Die Geschäftsführung jedoch verweigere Tarifverhandlungen. Anja Piel, Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, kritisierte die Aufteilung der Gilde in vier Gesellschaften im vergangenen November. „Wir sind an eurer Seite“, rief sie den Beschäftigen vor dem Werkstor zu.

„Gute Arbeit braucht gute Tarife“: Yasmin Fahimi vor dem Gilde-Werkstor. Quelle: Michael Wallmüller

Auch Thorsten Hannig vom DGB und Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne unterstützten die Streikenden. Der Bundestagsabgeordnete Diether Dehm (Linke) kritisierte die Gilde-Mutter mit markigen Worten: „Die Sauerei von TCB kann man sich gar nicht schöntrinken“, sagte er. Der Liedermacher („1000 und 1 Nacht“) richtete solidarische Grüße von seinem Kollegen Konstantin Wecker aus: „Wenn wir es irgendwie schaffen, machen wir ein Solidaritätskonzert für euch“, rief er. Einen konkreten Termin konnte er jedoch noch nicht nennen. Der Warnstreik soll bis zum Freitag fortgesetzt werden.

Lesen Sie auch

Mitarbeiter im Streik, Unternehmen mit roten Zahlen

Darum geht es im Gilde-Streik

Kommentar zur Situation bei Gilde

Von Simon Benne