Nicht nur beim Maschseefest, auch bei Stadionkonzerten kommt es immer wieder zu Beschwerden von Bewohnern der westlichen Südstadt von Hannover über Autofahrer, die in der Gegend Parkplätze suchen. Die Bezirksratspolitiker diskutieren nun über Beschränkungen bei allen Großveranstaltungen.

Während des Maschseefests und bei Stadionkonzerten ist die Parksituation in der Südstadt chaotisch, so wie hier am Altenbekener Damm. Quelle: Priesemann