Hannover

Hannover soll mehr Bäume bekommen – darin ist sich die große Mehrheit der Ratspolitik einig. Die CDU hatte gefordert, für jedes Neugeborene in Hannover einen Baum zu pflanzen. Dadurch würden kleine Wäldchen von rund 5800 jungen Bäumen pro Jahr entstehen. „Dafür müssen aber genügend Flächen vorhanden sein“, wendete Grünen-Umweltpolitikerin Tabea Kraeft am Montag im Umweltausschuss ein. Am Ende einigten sich Grüne, SPD und CDU darauf, die ursprüngliche Forderung der Christdemokraten ein wenig abzuschwächen: Die Stadt solle „Angebote entwickeln um den Menschen die Möglichkeit zu geben, für ihr Neugeborenes einen Baum anpflanzen zu lassen, einen Baum zu spenden oder eine Baumpatenschaft zu übernehmen“.

Neue Bäume werden in EU-Register eingetragen

Nicht durchsetzen konnte sich die Fraktion Die Partei/Volt mit ihrem Vorschlag, auch Bäume zum Gedenken an die Corona-Toten zu pflanzen. Das sei zwar ein richtiger Gedanke, würde die ursprüngliche Idee der CDU aber überfrachten, hieß es vonseiten der Grünen und der CDU. Zustimmung bekam die Anregung der FDP, dass alle neuen Bäumchen in ein EU-Register eingetragen werden. Auf der digitalen Plattform „Map my Tree“ können alle Bäume registriert werden, die europaweit nach ökologischen Maßgaben gepflanzt wurden.

Die überparteiliche Zusammenarbeit ist ein Novum in der Ratspolitik. Dass CDU, Grüne, SPD und FDP an einem Strang ziehen und einen gemeinsamen Antrag erarbeiten, hat es selten gegeben. „Das ist stilbildend für den Umweltausschuss“, meinte CDU-Umweltpolitiker Maximilian Oppelt.

Von Andreas Schinkel