Vor gerade mal drei Wochen haben die Politiker des Bezirksrats Linden-Limmer den Neubauplänen für das Fössebad einmütig zugestimmt, inklusive Außenbecken. Doch nun steht das bis zu 30 Millionen Euro teure Projekt wieder infrage. Der Stadtkämmerer sucht im Zuge der Corona-Krise nach Einsparmöglichkeiten.m Die Verwaltung hat daher vorgeschlagen, den Bau des Bades zu verschieben. „Das ist eine Frechheit“, sagt CDU-Fraktionschefin Gabriele Steingrube. Nach einer jahrelangen Diskussion um den Neubau sei man nun endlich am Ziel gewesen, das dürfe nicht alles wieder infrage gestellt werden.

Ursprünglicher Zeitplan bis 2024

Vor Sommer 2024 sollte das neue Kombibad mit Schwimmhalle und Außenbecken ohnehin nicht fertig sein. Nun scheint ungewiss, wann es überhaupt in Angriff genommen wird, zumal es im rot-grün-gelben Mehrheitsbündnis im Stadtrat Befürworter der Verwaltungspläne gibt. Der sportpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion hatte erklärt, aus finanzpolitischer Sicht sei es plausibel, den Fössebad-Neubau zu vertagen. Auch die FDP im Stadtrat kann sich damit anfreunden.

Für den Vorsitzenden der SPD-Bezirksratsfraktion ist das kein Thema: „Ich gehe davon aus, dass der jüngste Beschluss des Bezirksrats Bestand hat und das Bad bis 2024 gebaut wird“, sagt Matthias Voß. „Es gibt keinen Grund, warum ausgerechnet das Fössebad zu einem neuen Sparprogramm beitragen soll . Was vor Corona richtig war, kann jetzt nicht auf einmal falsch sein.“ In der städtischen Drucksache, die dem Bezirksrat in seiner Junisitzung zur Abstimmung vorlag, war der Zeitplan schon sehr detailliert terminiert. Demnach sollte noch im August dieses Jahres die Ausschreibung für den Neubau starten und der Baubeginn dann im Januar 2022 folgen; angesetzt war eine Bauzeit von rund zweieinhalb Jahren.

Machentanz: „Völlig indiskutabel“

Das Kombibad werde im Stadtbezirk dringend gebraucht, betont auch Dirk Machentanz, der für die Linken im Rat und im Bezirksrat sitzt. „Es ist völlig inakzeptabel, dass jetzt der rechtzeitige Baubeginn des Fössebads dem Rotstift zum Opfer fallen soll – entweder kommt alles auf den Prüfstand oder gar nichts.“ Zudem sei der Sanierungsbeginn des Stadionbads mit der Fertigstellung des Fössebad-Neubaus verknüpft.

Beim Kunstrasen sparen?

„Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass das Fössebad kein Corona-Opfer wird. Kinder und Familien sind bereits heute die Leidtragenden der Pandemie“, erklärt Daniel Gardemin von den Grünen, der ebenfalls dem Bezirksrat und dem Stadtrat angehört. Sein Parteikollege Mark Bindert, Grünen-Sportpolitiker im Stadtrat, hatte zur Diskussion gestellt, beim Kunstrasenprogramm zu sparen. Er kann sich aber zumindest vorstellen, den Baubeginn des Fössebads um ein halbes bis ein Jahr zu verschieben. Gardemin hält zeitliche Festlegungen noch für verfrüht. Mittelfristig sei das Geld für das Fössebad im Haushalt schon eingeplant. Man könne nicht einfach „ein Stück aus dem gesamten Kuchen herausbrechen“, meint er.

