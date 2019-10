Hannover

Zeugen hatten einen lauten Knall gehört, dann brach in den frühen Morgenstunden des 14. Dezember 2018 in dem Mehrfamilienhaus an der Kronenstraße in der Oststadt ein Feuer aus. Zwar wurde kein Mieter verletzt, doch das Feuer und das Löschwasser hinterließen einen großen Schaden am Gebäude.

Schnell hatte die Polizei den Verdacht, dass das Feuer gelegt worden war. In einer Wohnung im dritten Geschoss fanden die Ermittler Spuren von Brandbeschleuniger. Der Verdacht fiel auf den Mieter, der Streitigkeiten mit dem Vermieter gehabt haben soll.

Nun – zehn Monate nach dem Feuer – hat die Polizei den mit einem Haftbefehl gesuchten Mieter Elmar Claudius S. festgenommen. Der 51-Jährige war in Berlin festgenommen worden, weil er dort eine Straftat begangen hatte, wie die Polizei mitteilte.

Es war nicht die einzige Brandstiftung im vergangenen Jahr in Hannover:Auch in einem Wohnkomplex in Ahlem war Feuer gelegt worden.

