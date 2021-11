Hannover

Zwei Polizisten und eine Autofahrerin haben bei einem Verkehrsunfall Verletzungen erlitten. Wie die Behörde am Montagabend mitteilte, ereignete sich die Kollision auf der Celler Straße (Oststadt) bereits in der Nacht zu Sonnabend. Die Beamten waren demnach gegen 0.20 Uhr mit Blaulicht und Sirene auf dem Weg zu einem Einsatz, als die 54-Jährige direkt vor ihnen abbog.

„Der 27-jährige Beamte war mit seiner 22 Jahre alten Kollegin in Richtung Hamburger Allee unterwegs“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. In Höhe der Kronenstraße wollten die beiden einen VW Passat überholen – doch offenbar bemerkte dessen 54-jährige Fahrerin weder Blaulicht noch Martinshorn. Die Frau sei genau in dem Moment nach links abgebogen, als der Polizeiwagen neben ihr war.

Alle Beteiligten kommen ins Krankenhaus

Der Polizei-Passat erfasste den anderen VW und wurde danach gegen einen geparkten BMW geschleudert. Zwei abgestellte Opel trugen ebenfalls Schäden davon. „Die drei Insassen der Unfallwagen erlitten leichte Verletzungen“, sagt Richter. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in beide Richtungen. Der Sachschaden wird auf 28.000 Euro geschätzt. Die Celler Straße blieb bis 2.40 Uhr gesperrt.

Von Peer Hellerling