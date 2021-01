Hannover

Bei Kontrollen in der Innenstadt von Hannover hat die Polizei am Freitag und Sonnabend nach Bürgerbeschwerden zwei Menschenansammlungen aufgelöst. Im Fokus standen neben dem Steintorviertel auch andere Bereiche der City.

So standen am Freitagnachmittag etwa 50 Personen vor einem Einkaufsmarkt in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade unter dem Hauptbahnhof zu dicht zusammen – darunter auch Teile der Trinkerszene. Nach Angaben von Behördensprecherin Natalia Shapovalova hielten sich die Menschen nicht an die Corona-Vorgaben. Deshalb wurden sie auf ihr Fehlverhalten angesprochen, die Beamten erteilten Platzverweise.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die zweite große Gruppe hielt sich abends an der Georgstraße auf: Auch dort erteilten die Polizisten fünf Platzverweise und schrieben sogar fünf Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Messer am Raschplatz und an der Oper beschlagnahmt

Die Polizei reagiert seit geraumer Zeit auf Bürgerbeschwerden. Unter der Woche beispielsweise führte sie Drogenkontrollen rund um den Hauptbahnhof durch. Dieses Mal gab es nicht nur Corona-Verstöße: So fanden die Beamten bei einem 25-Jährigen am Raschplatz auch ein Messer. Die Ermittler beschlagnahmten es und ermitteln nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Genauso erging es einem 27-Jährigen nahe der Oper. Er hatte ebenso ein verbotenes Messer bei sich – und hielt sich sogar illegal in Deutschland auf. Der Mann wurde dem beschleunigten Verfahren zugeführt.

Von Peer Hellerling