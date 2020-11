Hannover

Bei der Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen am Freitag auf Hannovers Opernplatz sind zahlreiche Verstöße gegen die Auflagen nicht geahndet worden. Das geht aus einer Zwischenbilanz des Einsatzes der Polizei hervor. Rund 500 Menschen hatten an der Versammlung teilgenommen, die von dem Arzt Bodo Schiffmann organisiert worden war. Viele von ihnen hielten sich nicht an den Mindestabstand und die von der Polizei auferlegte Maskenpflicht für alle Teilnehmer. Dennoch leitete die Behörde lediglich vier Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Demonstranten wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht ein.

Kaum Abstand, kaum Masken

Mehrfach hatten die Einsatzkräfte per Lautsprecherdurchsagen darauf hingewiesen, dass sich alle Teilnehmer auf dem Opernplatz an den Mindestabstand und das vorgeschriebene Tragen der Masken halten müssten. Jedes Mal erntete die Polizei dafür nur höhnisches Gelächter und Pfiffe. Organisator Schiffmann verlangte daraufhin von der Polizei mehr Platz für die Demonstration; die ausgewiesene Fläche sei zu klein. Die Einsatzleitung wies anschließend darauf hin, dass rund 60 Prozent der Fläche vor der Oper vor zur Verfügung stehe und sich die Teilnehmer schlicht besser verteilen sollten. Einige Minuten lang kamen die Teilnehmer des Protests gegen die Corona-Maßnahmen dieser Aufforderung tatsächlich nach. Dann drängten sie wieder vor die Bühne, weil sie die Redebeiträge besser verstehen wollten.

„Immer eine Einzelfallentscheidung“

Die Polizei begründet die geringe Zahl an eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren, damit, dass es sich lediglich um einen Zwischenbericht handele. „Es können auch noch im Verlauf der weiteren Ermittlungen derartige Verfahren eingeleitet werden“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Die Entscheidung, ob ein Verstoß gegen die Maskenpflicht mit einer Ordnungswidrigkeit geahndet werde oder nicht, sei immer eine Einzelentscheidung. „Die Kollegen waren nach den Lautsprecherdurchsagen auf dem Opernplatz unterwegs und haben gezielt Teilnehmer ohne Mund-Nase-Bedeckung angesprochen“, sagt Richter.

Der Mediziner Schiffmann ist derzeit in einem Reisebus mit anderen Corona-Skeptikern quer durch Deutschland unterwegs, um gegen die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Pandemie zu demonstrieren. Bei seinem Auftritt in Hannover verzichtete er allerdings auf eine Rede. Stattdessen betete gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern auf dem Opernplatz, bevor der Bus weiter in Richtung Paderborn fuhr.

