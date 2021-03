Hannover

Die Polizei Hannover hat am Donnerstagmorgen, 4. März, die Wohnungen von zwei mutmaßlichen Trickbetrügern durchsucht. In den beiden Wohnungen in Groß-Buchholz und Misburg-Süd fanden die Ermittler nach Polizeiangaben Bargeld in Höhe von 5105 Euro, eine hochwertige Armbanduhr sowie Edelsteine. Die Kriminalpolizei hatte das Diebesgut im Zuge eines Verfahrens wegen gewerbsmäßigem Bandendiebstahls dort vermutet. Geld und Wertgegenstände wurden für einen sogenannten dinglichen Arrest sichergestellt. Zudem beschlagnahmten die Beamten Mobiltelefone sowie einen Pfandleihschein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen blieben die beiden Beschuldigten auf freiem Fuß.

Betrüger sollen sich als Handwerke ausgegeben haben

Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, sich als Handwerker ausgegeben zu haben, um sich so Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen. Während sie die Bewohner in einem Raum ablenkten, sollen sie andere Zimmer durchsucht und Geld und Wertgegenstände entwendet haben.

Diebstahl bei 96-Jähriger

Die 30 und 40 Jahre alten Tatverdächtigen sollen sich unter anderem am 9. Oktober vergangenen Jahres als falsche Handwerker Zutritt zur Wohnung einer 96-Jährigen in der Südstadt verschafft haben. Das soll ihnen unter dem Vorwand eines Rohrbruchs und einer nötigen Überprüfung der Leitung gelungen sein – sie gaben sich als Notdienstmitarbeiter aus. Dabei sollen sie der Seniorin vier Ringe gestohlen haben.

Von Manuel Behrens