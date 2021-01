Hannover

Die Polizei hat am Dienstagabend in Hannovers Innenstadt einen 17 Jahre alten mutmaßlichen Fahrraddieb festgenommen. Auf der Wache randalierte der junge Mann. Gegen ihn wird jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

Die Besatzung eines Streifenwagen war um kurz vor 23 Uhr an der Ecke Kurt-Schumacher-Straße/Schillerstraße auf den Jugendlichen aufmerksam geworden. Der 17-Jährige lief gerade über den Ernst-August-Platz und schob ein Fahrrad neben sich her. Als der Verdächtige die Polizei bemerkte, ließ er das Fahrrad fallen und flüchtete in Richtung Lister Meile. Dann versuchte er, sich zwischen mehreren abgestellten Einsatzfahrzeugen der Bundespolizei zu verstecken. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Fahrraddieb fest.

Mehrere versuchte Diebstähle in der Südstadt

Der 17-Jährige gab zunächst an, er habe das Fahrrad gefunden. Es habe sich unverschlossen an einem Fahrradständer auf dem Bahnhofsvorplatz befunden. Während der Kontrolle erhielten die Beamten jedoch den Hinweis, dass es kurz zuvor im Bereich der Südstadt mehrere versuchte Fahrraddiebstähle gegeben haben soll. Die Beschreibung des mutmaßlichen Täters passte auf den 17-Jährigen.

Auf der Wache leistete der junge Mann Widerstand gegen die Polizisten. Verletzte gab es dabei zu Glück nicht. Der Fahrraddieb musste sich einem Atemalkoholtest unterziehen. Das Ergebnis: Der 17-Jährige hatte 1,72 Promille. Ein Arzt entnahm ihm deshalb auch eine Blutprobe. Anschließend konnte der junge Mann die Wache wieder verlassen. Das Fahrrad stellten die Polizisten sicher.

Von Tobias Morchner