Hannover

Ein 33-Jähriger, der wegen zweifachen Totschlags verurteilt wurde, ist im Hauptbahnhof Hannover von der Bundespolizei festgenommen worden. Der Mann war nach einem Freigang aus dem geschlossenen Maßregelvollzug in Hadamar (Hessen) nicht in die Einrichtung zurückgekehrt. Am Sonnabend verhafteten Beamte ihn in einer öffentlichen Toilette.

Am 15. November war der Häftling nicht in den Maßregelvollzug zurückgekehrt. „Dort saß er seit August 2017“, erklärte Polizeisprecher Detlef Lenger auf Anfrage. Der Mann hatte im Dezember 2015 zwei Menschen getötet und war deshalb wegen Totschlags in zwei Fällen zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Warten in Bad Rehburg auf Verlegung

Der 33-Jährige ist polnischer Staatsbürger. Trotz der rechtskräftigen Verurteilung wegen zweier Kapitaldelikte wurde ihm in Deutschland die Freizügigkeit, die er als EU-Bürger genießt, bislang nicht aberkannt. Bis zu seiner Verlegung in die Einrichtung in Hadamar befindet sich der Mann im Maßregelvollzug in Bad Rehburg (Landkreis Nienburg).

Von Britta Mahrholz