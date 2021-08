Hannover

Die Polizei Hannover hat am Mittwoch vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Vorausgegangen war die Observation einer Drogenübergabe nahe des Hauptbahnhofs und die Flucht von zwei Verdächtigen über mehrere Hausdächer in Döhren.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, hatten Zivilbeamte am „Stellwerk“ – einem Anlaufpunkt für Drogenabhängige – eine Rauschgiftübergabe beobachtet. Der mutmaßliche Händler wurde auch danach von Polizisten observiert. Beamte beobachteten, wie der 25-Jährige zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße am Lindenhofe in Döhren fuhr.

Auf Balkon versteckt

Dort wurden zwei weitere Personen kontrolliert, die Zugang zu dem Haus hatten. Bei einem 31-Jährigen und einem 23-Jährigen fanden die Einsatzkräfte Rauschmittel. Durch einen richterlichen Beschluss wurde die Wohnung durchsucht. Als Polizisten die Tür öffneten, ergriffen ein 25-Jähriger und ein 34-Jähriger die Flucht – dabei stiegen sie über ein Fenster über die Dächer mehrerer Häuser. „Im weiteren Verlauf versteckten sich die Männer auf einem Balkon“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeiinspektion Hannover. Dort konnten sie schließlich festgenommen werden. Einer von ihnen war der Dealer vom „Stellwerk“.

In der Wohnung wurden Bargeld im vierstelligen Bereich sowie Kokain in nicht geringer Menge gefunden. Die vier festgenommenen Männer sollten am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von Manuel Behrens