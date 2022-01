Hannover

Erneut hat eine nicht angezeigte Versammlung von Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen die Polizei auf den Plan gerufen. Am Sonntag hatten sich an der Spitze etwa 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem sogenannten „Spaziergang“ am Maschsee getroffen. Nach Polizeiangaben trugen die Protestler kaum die seit Jahresbeginn vorgeschriebenen Mund-Nasen-Bedeckungen.

Gegen 14.50 Uhr zählte die Polizei an der Löwenbastion zunächst rund zehn Personen, die sich dort zu einer nicht angezeigten Versammlung zusammenfanden. Im weiteren Verlauf kamen in der Spitze etwa 50 weitere Teilnehmende hinzu. „Die Polizei deklarierte die Gruppierung als nicht angezeigte Versammlung und bat um Bekanntgabe einer Versammlungsleitung“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover.

Frau übernimmt Versammlungsleitung – aber nur kurz

Kurz darauf erklärte eine 63-jährige Teilnehmerin, die Leitung übernehmen zu wollen. „Als sie erfuhr, dass gegen sie wegen der Durchführung der nicht angezeigten Versammlung ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurde, trat sie von ihrer Funktion zurück“, so Bertram. Die Anzeige gegen sie blieb dennoch bestehen.

Gegen 15.25 Uhr setzte sich ein Großteil der Protestler von der Löwenbastion aus in Richtung Norden in Bewegung. Dabei wurde die Gruppe von der Polizei begleitet. Zwischen dem Altenbekener Damm und der Geibelstraße wurde eine dann noch etwa 20-köpfige Gruppe gestoppt, in der nur eine Person wie vorgeschrieben eine FFP2-Maske trug.

Die wenigsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Versammlung trugen Mund-Nasen-Bedeckungen. Quelle: Julian Stratenschulte

Strafanzeige wegen Volksverhetzung

Am Rande der polizeilichen Maßnahmen traf ein Passant zudem eine Aussage mit volksverhetzendem Inhalt. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige gegen den 67 Jahre alten Verdächtigen.

Nach Polizeiangaben missachteten so gut wie alle Versammlungsteilnehmer die Allgemeinverfügung, die für das Stadtgebiet von Hannover gilt. Insgesamt 30 Personen konnten kontrolliert und namentlich bekannt gemacht werden. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen eingeleitet. Zudem wurden sie von der Versammlung ausgeschlossen. Bereits am Sonnabend hatten sich Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen am Landtag versammelt. Auch hier gab es mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Von Manuel Behrens