Hannover

Rund 450 Polizisten haben am frühen Mittwochmorgen zahlreiche Objekte im Raum Hannover und Nienburg durchsucht. Die Razzia richtete sich gegen einen Drogenhändler aus der Landeshauptstadt, der seit mehreren Jahren offenbar von Vahrenheide aus Rauschgift in großen Mengen bezogen und in der Stadt sowie dem Umland verkauft haben soll. Insgesamt spricht die Staatsanwaltschaft Hannover von mehr als zwei Tonnen, zumeist Marihuana. Das Rauschgift soll einen Gesamtwert von rund 2,6 Millionen Euro gehabt haben. Der 28-jährige Hauptverdächtige mit türkischem Pass konnte im Rahmen der Razzia festgenommen werden, mit ihm vier weitere Personen.

57 Wohnungen durchsucht

Die insgesamt 57 Wohnungen und ein Café wurden unter anderem im Sahlkamp und in Langenhagen durchsucht, hinzu kamen weitere Objekte in der Region und in Nienburg sowie Südniedersachsen. Hauptaugenmerk lag aber offenbar im Stadtteil Vahrenheide, dort sollen die Eltern des Hauptverdächtigen ein Café betreiben. Dem 28-Jährigen wird vorgeworfen, die Drogensendungen aus den Niederlanden und Spanien seit mindestens drei Jahren per Post bezogen zu haben. Er verwendete dabei offenbar mehrere Adressen, dies erklärt die hohe Anzahl an durchsuchten Wohnungen. Selbst die Adresse eines Fußballvereins soll der 28-Jährige für seine Drogenpakete verwendet haben.

Monatelange verdeckte Ermittlungen

„Dieser Großeinsatz wurde sehr lange und sehr akribisch vorbereitet“, sagt Bernd Gründel, Vizepräsident des Landeskriminalamtes ( LKA) Niedersachsen. „Dafür danke ich allen Beteiligten und freue mich über den gemeinsamen Ermittlungserfolg.“ Vorangegangen waren demnach monatelange verdeckte Operationen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift des LKA, des Zollfahndungsamtes und der Zentralen Kriminalinspektion Hannover. Gegen die fünf Beschuldigten aus Hannover und Wunstorf bestehen Haftbefehle, die Männer sollen noch im Laufe des Tages einem Richter vorgeführt werden. Dieser entscheidet dann über eine mögliche Untersuchungshaft.

