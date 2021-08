Hannover

Eine völlig betrunkene Frau ist am Wochenende auf ihrer Reise von Berlin nach Nordrhein-Westfalen in Hannover gestrandet. Die 23-Jährige saß in einem Intercity, war aber total orientierungslos. Zugbegleiter verständigten sicherheitshalber die Bundespolizei. Im Hauptbahnhof musste die Betroffene mehrere Stunden ausnüchtern.

Nicht strafbar, aber teuer

„Die Frau hatte einen Fahrschein und verhielt sich im Intercity unauffällig“, sagt Bundespolizeisprecher Martin Ackert. Aber: Sie war am späten Sonnabend derart betrunken, dass sie nicht einmal mehr wusste, wo sie überhaupt war. „Sicherheitshalber kam sie in Schutzgewahrsam“, sagt Ackert.

Lesen Sie auch Hauptbahnhof Hannover: 23-Jähriger löst im Drogenrausch Feueralarm aus

Ein Alkoholtest ergab 3,33 Promille bei der jungen Frau. Sie musste daraufhin mehrere Stunden ausnüchtern und konnte erst am Sonntagmorgen weiter nach Essen fahren. Strafbar war ihr Handeln laut Ackert nicht. Allerdings wird ihr der Polizeieinsatz wohl in Rechnung gestellt.

Von Peer Hellerling