Hannover: Polizei löst illegale Corona-Party in Vahrenwalder Bar auf

Hannover

Die Polizei hat in einer Bar in Hannover eine Party mit 36 Gästen aufgelöst. Ein Hinweisgeber meldete in der Nacht zu Sonntag, dass es dort Livemusik gebe und getanzt werde. Das ist nach der gültigen Corona-Verordnung verboten. Zudem gab es Verstöße gegen die 2G-Regelung.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wies der Anrufer gegen 0.50 Uhr auf eine Ruhestörung in dem Lokal an der Vahrenwalder Straße hin. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren zu der Bar nahe des Niedersachsenrings. Tatsächlich trafen die Beamten dort 36 Gäste an, die bei Livemusik munter feierten. 14 hatten keine Maske auf.

Kontaktdaten nur lückenhaft erfasst

Zudem stellten die Beamten fest, dass es am Eingang der Bar einen Sicherheitsdienst gab, der Einlass-Kontrollen machte und auch Kontaktdaten erfasste – allerdings waren die ziemlich lückenhaft. Beim Abgleich mit den 36 Gästen fand die Polizei heraus, dass eine Reihe von Namen, Anschriften und Telefonnummern fehlten.

Die Polizei löste die Party auf. Den Maskenmuffeln steht nun ebenso wie dem Veranstalter (25) Ärger ins Haus. Die Beamten leiteten 15 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Von Britta Mahrholz