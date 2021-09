Hannover

Dass Polizistinnen und Polizisten im Rahmen ihrer Arbeit mit Rauschgift und Dealern in Kontakt kommen, dürfte mehr oder weniger zum Berufsalltag gehören. Dass sie allerdings selbst für potenzielle Kunden gehalten werden, dürfte eher selten sein.

In eine solche Situation ist ein Beamter am Donnerstagabend am Steintor geraten. Um kurz nach 20 Uhr versuchte ein 26-jähriger Dealer einem Zivilbeamten Kokain zu verkaufen. Nachdem die Handschellen geklickt hatten, fanden die Beamten auf 200 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie eine geringe Menge Marihuana bei dem Mann. Beides wurde beschlagnahmt, der Verdächtige sitzt nun in U-Haft.

Dreister Drogendealer

Dabei war der 26-Jährige am Donnerstagabend schon kurz vor der Festnahme am Steintor ins Visier der Behörde gerückt – und das gleich zweifach. „Um 19.40 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte, wie der 26-Jährige auf dem Steintorplatz einem 20-Jährigen eine geringe Menge Kokain verkaufte“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover.

Beim Versuch, den Kunden nach dem Drogengeschäft zu überprüfen, ergriff dieser die Flucht und warf dabei die Drogen weg. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Mann durch die Polizei gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen kam er wieder frei. Derweil konnte der 26-Jährige flüchten.

Mehrere Drogenverkäufer festgenommen

Doch seine Freiheit währte nur noch kurz. Gegen 20 Uhr trat der Drogenhändler vom Steintor erneut in Erscheinung, als er einem 37-Jährigen ebenfalls Kokain verkaufte. Die Drogen konnten bei der Überprüfung des Kunden beschlagnahmt werden. Als er wenig später den besagten Zivilbeamten als Kunden gewinnen wollte, wurde er festgenommen.

Der 26-Jährige war nicht der einzige Dealer, den die Polizei bei der Schwerpunktkontrolle ausmachte. Um 22.55 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte an der U-Bahnstation Steintor einen 34-Jährigen, der einer 50-Jährigen zwei Kokainkugeln verkaufte. Die Drogen wurden bei den anschließenden Maßnahmen gefunden und beschlagnahmt, zudem nahmen die Beamten den mutmaßlichen Drogenhändler vorläufig fest. Die 50-Jährige erschien wenig später wieder am Steintor, um Drogen zu kaufen. Erneut wurden Betäubungsmittel beschlagnahmt.

Gegen 0.10 Uhr erschien die 50-Jährige erneut am Steintor, um von einem weiteren 26-Jährigen Kokain zu kaufen. Die Drogen wurden erneut beschlagnahmt und der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Bei ihm wurde eine geringe Menge Bargeld gefunden und beschlagnahmt, so Bertram.

Zwei Abschiebehaftbefehle

Um 0.45 Uhr beobachteten die Einsatzkräfte auf der Verteilerebene der Bahnstation zwei 21-Jährige dabei, wie sie gemeinschaftlich an mindestens acht Personen Kokain verkauften. Ein 42 Jahre alter Kunde konnte kontrolliert werden. Dabei aufgefundene Drogen wurden beschlagnahmt. Darüber hinaus nahmen die Beamten die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Im Rahmen der Festnahme versuchte einer der Männer zu flüchten, was mittels „einfacher körperlicher Gewalt seitens der Polizei“ verhindert wurde. Bei den beiden 21-Jährigen wurden mehr als 600 Euro mutmaßliches Dealgeld gefunden und beschlagnahmt.

„Sowohl die beiden 21-Jährigen als auch die beiden 26 und 34 Jahre alten Tatverdächtigen wurden am Freitag beschleunigten Verfahren zugeführt“, sagt Polizeisprecher Bertram. Die Männer erhielten Strafen zwischen 50 und 140 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro. Zwei der vier Männer bekamen einen Abschiebehaftbefehl.

Die Polizei zog eine positive Bilanz des Einsatzes: Neben den genannten Verfahren wurden Kokain und Marihuana sowie fast 1000 Euro mutmaßliches Dealgeld beschlagnahmt.

Von Manuel Behrens