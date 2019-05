Hannover

Zwei Männer haben am späten Montagabend versucht, in Hannover Altmetall und Kupfer zu stehlen. Eine Zeugin hatte die Polizei gerufen, als die Diebe ihren Wagen gegen 23.40 Uhr an der Hebbelstraße (List) vor einer Baustelle parkten und sich Zutritt zu dem Gelände verschafften. „Da die Beamten vor Ort nur das Fahrzeug entdeckten, nicht aber die Verdächtigen, leiteten sie sofort eine Fahndung ein“, sagte Behördensprecherin Isabel Christian.

Kurz darauf entdeckten die Ermittler zwei Männer im Alter von 38 und 46 Jahren, auf die die Täterbeschreibung passte. Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und mit zur Wache genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die beiden das Revier vorerst wieder verlassen – gegen sie wird nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt.

Von Peer Hellerling