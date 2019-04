Hannover

Drei Einbrecher sind in der Nacht zu Ostersonntag damit gescheitert, Beute in einem Elektronikgeschäft am Goetheplatz zu machen. Die Täter warfen gegen 2.30 Uhr die Scheiben des Ladens ein – und wurden dabei von einem Anwohner beobachtet, der umgehend die Polizei alarmierte. Die Beamten konnten die drei Verdächtigen im Alter von 21 und 23 Jahren noch in der Nähe des Tatorts festnehmen, sie hatten sogar noch Teile der Beute bei sich. Gegen die jungen Männer wird nun wegen Einbruchsdiebstahls ermittelt, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie vorerst wieder entlassen.

Von pah