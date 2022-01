Hannover

Die Polizei hat einen Auto- und Fahrraddieb in Hannovers Nordstadt auf frischer Tat gefasst. Eine Zeugin beobachtete den Mann dabei, wie er sich mit einer Eisenstange an einem VW-Bus zu schaffen machte und den Motor startete. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Verdächtigen dann genau in dem Moment, als er mit dem Bulli losfahren wollte. Der 52-Jährige versuchte noch erfolglos, zu Fuß zu fliehen.

Der Einsatz ereignete sich am Montag gegen 23.40 Uhr am Schneiderberg. „Aufgrund des auffälligen Verhaltens ging die Beobachterin von einem Diebstahl aus und alarmierte die Polizei“, sagt Sprecher Dennis Schmitt. Bei der Durchsuchung des 52-Jährigen fanden die Ermittler typisches Aufbruchswerkzeug, im VW wiederum lagen ähnliches Material und aufgebrochene Fahrradschlösser.

VW-Bus schon seit November gestohlen

„Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Bulli bereits im November in der Calenberger Neustadt gestohlen worden war“, sagt Schmitt. Die Kennzeichen stammten zudem von einem Skoda aus Limmer, die im selben Monat verschwanden. Neben dem Bus stand darüber hinaus ein hochwertiges Fahrrad, dessen Schloss der 52-Jährige in der Nähe geknackt haben soll.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Polizei noch in derselben Nacht die Wohnung des Verdächtigen. Dabei fanden die Beamten unter anderem ein im Dezember gestohlenes Fahrrad, 15 Mobiltelefone und einen fremden Impfausweis. „Hinzu kamen weitere Aufbruchsgegenstände und hochwertige Werkzeuge, die vermutlich aus Diebstählen in Berlin und Thüringen stammen“, sagt Schmitt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen schweren Diebstahls und Urkundenfälschung in mehreren Fällen ermittelt. Gleichzeitig bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu den möglichen Diebstählen – darunter die Besitzerin oder den Besitzer des Montagnacht gestohlenen Fahrrads. Die Ermittlungsgruppe Kfz ist erreichbar unter Telefon (0511) 109 31 15.

Von Peer Hellerling